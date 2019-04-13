"Горячую линию" правозащитника Пономарёва оштрафовали на 300 тысяч

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал организацию правозащитника Льва Пономарёва "Горячая линия" на 300 тысяч рублей за невнесение своих данных в реестр НКО-"иностранных агентов".

В своем решении судья указала, что "Горячая линия" получает деньги из-за рубежа и занимается политической деятельностью. В качестве примера такой деятельности она назвала проект против распространения туберкулёза среди заключённых, а также упомянула, что организация защищала обвиняемых по делу "Сети", которые утверждали, что были подвергнуты пыткам.

На сайте другой организации Пономарева "За права человека" правозащитники заявили о намерении обжаловать решение суда. В организации подчеркнули, что признание "иностранным агентом" поставило их в "тяжелейшие условия", из-за чего вся деятельность "Горячей линии" находится под угрозой, сообщает "Медиазона".

В феврале 2019 года Минюст признал "иностранными агентами" три некоммерческих организации Пономарёва: помимо "Горячей линии", это фонд "В защиту прав заключенных" и движение "За права человека".