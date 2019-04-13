Первый тур. Выбор Украины глазами луганского художника в Киеве

Художник Вячеслав Бондаренко, бежавший из Луганска от пророссийских сепаратистов, и другие киевляне, пришедшие на первый тур выборов президента Украины 31 марта 2019 года, обсуждают выбор между нынешним главой государства Петром Порошенко и его соперником, актером и бизнесменом Владимиром Зеленским.

Фильм Зоси Родкевич.

Монологи из фильма

Бондаренко:

Я на прошлых президентских выборах вел стрим-репортажи о том, как проходят выборы в Луганской области, как не проходят. Оказался в подвале у боевиков. Пытали местные "ополченцы" так называемые, а допрос вели русские, сто процентов, слышно было и по говору, они особо не скрывали, кто они. Сломали ребро, ушиб мозга, весь был синий с ног до головы. Допросы, пытки с применением разных предметов, пятки протыкали ножом, пассатижами захватывали кожу на животе. Очумелые ручки...

Когда выпустили, меня в чужой одежде, потому что моя была вся разорвана, по чужому паспорту посадили в поезд, поехали в Киев. Три недели пролежал в больнице.

Почему я поддержал Евромайдан, почему я в Луганске выходил с флагом Украины – это война за свободу, право быть собою, право выбирать того, кого ты хочешь, даже если выбора нет особо, как сейчас, но все равно. Это и есть свобода.

На этих выборах я, по крайней мере, буду выбирать из нескольких зол меньшее. На самом деле исхожу из того, что будет такой кандидат из реальных претендентов, будет самый неудобный России. Порошенко. Мне он крайне не нравится, то, что он не сделал, борьбы с коррупцией вообще нет. Просто я понимаю, что этот человек единственный из трех реальных кандидатов – Зеленский, Тимошенко, Порошенко, – который не сольет Украину. Зеленский вообще артист, шоумен, у него опыта вообще нет.

Пожилая киевлянка:

Я уверена, что молодежь идет за Зеленского. Я проголосовала, конечно, "нет". Но он единственный не крал, не надо говорить, что он шоумен, он умный мальчик, который соображает, что делает. Он сделал "95 квартал", надеюсь, сделает и Украину. Удачи вам, всем здоровья, чтобы вы жили лучше, чем мы живем.

Студентка на избирательном участке:

Мы сделали свой выбор и считаем, что каждый должен был прийти и сделать его независимо от того, решил он, за кого голосовать или нет. Те, кто поехали куда-то и не пришли на выборы, нехорошие люди. Чем больше студентов придет, покажет, что мы не боимся сделать выбор, тем лучше у нас будет в стране. Мы можем выбирать, в некоторых странах так нельзя. Не бывает чистого зла и не бывает чистого добра.

Студентка, участвующая в опросе проголосовавших избирателей:

Для меня оказалось большим шоком, что много голосов отдают за Порошенко... Я с Кривого Рога, надеюсь, что, может быть, Зеленский прорвется к власти. Не могу сказать, что я его безумно хочу видеть при власти, я переживаю, что деньги его испортят.

А не пугает, что у него нет абсолютно никакого опыта?

Пугает, очень сильно пугает. Никакого образования, комик у власти. Но мне кажется, лучше сейчас кардинально все поменять. Хотя, честно, очень сложно нашу страну вытягивать. Если смотреть на кандидатов, которые есть, то мне кажется, Зеленский – самый подходящий. Хотя комик, комикам во власти не место. Я насколько знаю, у него никакого экономического образования нет. Это то же самое, что посадить за штурвал падающего самолета медика.

Бондаренко:

Во второй тур президентских выборов выходит Зеленский и Порошенко. Все не прикольно. Я недоволен своим выбором реально. То есть я бы не выбирал Пороха, это реально – выбирать лучшего из худших. Одни за одних, другие за других, все за счастье и мир, все видят разные пути. Очень благодатное поле для разных манипуляций. На патриотизме можно выехать вообще, война и прочее. Эти все ребята приходят и уходят, Порошенко, Тимошенко, Зеленский, а я остаюсь тут.