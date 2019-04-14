СМИ: в Петербурге на спецстоянке был избит депутат Милонов

Депутата Госдумы Виталия Милонова, известного гомофобными взглядами и законодательными инициативами, накануне вечером избили в Петербурге на спецстоянке - утверждает издание "Фонтанка". По его данным, Милонова предположительно дважды ударили дверью во время конфликта в администраторской спецстоянки. За медицинской помощью он обращаться не стал, однако, как утверждает "Фонтанка", подал заявление в полицию о полученных "телесных повреждениях".

Как написал сам Милонов в инстаграме, он приехал на спецстоянку, чтобы помочь приятелю, у которого эвакуировали машину, и обнаружил "ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм". "Мы должны это признать и выгнать этих сволочей поганой метлой" - написал Милонов. Про избиение он не упомянул.

Между тем, издание Baza утверждает, что сотрудники стоянки отрицают, что Милонов был избит, а обвинения в нападении на него называют "шантажом" и "ложью". Как утверждает Baza со ссылкой на работников стоянки, Милонов кричал на них, называя геями и "представителями партии ЛГБТ", требуя вернуть машину его приятелю. Конфликт, по их словам, был только словесным, а не физическим.