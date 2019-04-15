Пожар в соборе Парижской Богоматери. Масштаб ущерба оценить пока невозможно

В столице Франции горит собор Парижской Богоматери. Ежегодно его посещают 13 миллионов человек.

Многочисленные фотографии и видео собора в огне появились в соцсетях. Видно как открытый огонь распространяется по зданию.

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Причины пожара пока не известны. О пострадавших также нет сообщений.

Католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163—1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году.

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