NYT и WSJ получили Пулитцеровскую премию за расследования о Трампе

В США названы лауреаты Пулитцеровской премии в 2019 году. Среди них — журналисты изданий The New York Times (NYT) и Wall Street Journal (WSJ), которые провели не связанные друг с другом расследования о президенте США Дональде Трампе и его семье.

Дэвид Барстоу, Сюзанна Крейг и Расс Бюттнер из New York Times получат награду за расследование о финансах Трампа, а именно об "уловках с налогами, которые поддерживали бизнес-империю Трампов".

Журналисты WSJ удостоены награды за статьи о тайных выплатах президента Трампа двум женщинам во время предвыборной кампании. Они утверждали, что у них были романы с президентом США.

Лауреатами Пулитцеровской премии в самой престижной номинации "служение обществу" за разоблачение ошибок школы и полиции в связи со стрельбой в школе в городе Паркленд во Флориде стали журналисты издания South Florida Sun Sentinel .

Премию в номинации "Международный репортаж" получили репортеры Associated Press за рассказ об ужасах войны в Йемене – краже продовольственной помощи и голодающих, о детях-солдатах и о пытках заключенных. Награды в той же номинации удостоились журналисты агентства Reuters за расследование об убийстве беженцев-рохинджа в Мьянме. Двое репортеров, удостоенных награды, ранее были приговорены к лишению свободы за освещение расправ над мусульманами-рохинджа. ​

Фотокорресподенты Reuters получили премии за снимки, рассказывающие о мигрантах на границе с США.

Награды в области литературы получили Ричард Пауэрс и Джеки Сибблис Дрери. Пулитцеровской премии за вклад в американскую музыкальную культуру посмертно удостоена "королева соула" Арета Франклин.

Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград США. Её вручают с 1917 года в 21 категориях, за достижения в области журналистики (14 категорий), литературы, драматургии, истории и музыки. Церемония награждения ежегодно проходит в первый понедельник мая. Размер премии составляет 15 тысяч долларов США.