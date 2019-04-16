SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy при перевозке в шторм

Первая ступень ракеты-носителя Falcon Heavy, запущенной 11 апреля с космодрома на мысе Канаверал, утонула во время транспортировки в океане. Вскоре после пуска ракеты ступень приземлилась на корабль для повторного использования, но была утеряна при перевозке на материк. Об этом пишет издание The Verge со ссылкой на заявление компании SpaceX.

Апрельский запуск Falcon Heavy стал первым коммерческим пуском тяжелой ракеты-носителя. На орбиту был выведен спутник связи для Саудовской Аравии.

Три двигателя ракеты после взлёта вернулись на Землю — в SpaceX повторное использование первых ступеней называют своим конкурентным преимуществом, позволяющим удешевить запуски.

Судно, перевозившее приземлившуюся ступень, попало в шторм, груз накренился, упал в воду и утонул. В компании заявили, что ожидают, что это не скажется на графике запусков. Летом запланирован ещё один коммерческий запуск Falcon Heavy для вывода спутников ВВС США.