Самая мощная в мире ракета запущена с грузом на орбиту

После переноса запуска на сутки из-за ветреной погоды ракета SpaceX Falcon Heavy вышла в четверг на орбиту четко по расписанию и без помех.

Детище частной космической компании SpaceX миллиардера Илона Маска, Falcon Heavy является самой мощной ракетой-носителем созданной для вывода грузов на околоземную орбиту. На этот раз Falcon Heavy выводи на орбиту спутник связи Саудовской Аравии ArabSat, который будет обеспечивать передачу сигналов для телевидения, радио, мобильной и интернет-связи на Ближнем Востоке, Европе и Африке.

Запуск Falcon Heavy был осуществлен с пусковой площадки №39, с которой почти 50 лет назад первыми отправились на Луну на корабле "Аполлон-11" астронавты Нил Армстронг и Баз Олдрин.

Вывод на орбиту спутника связи был основной целью запуска. Второй задачей было возвращение на Землю двигателей ракеты для их повторного использования. Две ступени ракеты совершили параллельные приземления на близлежащей станции ВВС США ровно через 8 минут после запуска всего лишь в сотне метров друг от друга. Центральная ступень произвела посадку на платформе в океане.

Во время своего первого полета в феврале 2018 году Falcon Heavy отправила на орбиту спортивную машину Tesla вишневого цвета с манекеном Starman пристегнутого к водительскому сидению. Две ступени этой ракеты успешно произвели посадку на суше, однако основная потерпела крушение в океане

В июне или июле запланирован еще один запуск Falcon Heavy для вывода спутников ВВС США на различные орбиты.