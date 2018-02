Тяжелый успех: почему в России новая ракета Илона Маска вызывает досаду

Американский предприниматель Илон Маск вновь заставил весь мир затаив дыхание следить за космическим запуском. Тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy, созданная его компанией SpaceX, отправила на гелиоцентрическую орбиту вишневый автомобиль. В сравнении с другими космическими разработками SpaceX, у этой ракеты, вероятно, меньше коммерческий потенциал, ее запуск неспроста был окружен романтически-фантастическим антуражем: Falcon Heavy – реальный шаг к пилотируемым полетам к другим планетам, о которых мечтает визионер Маск. Пожалуй, именно в этом – в мечтах и смелых планах – он обогнал российскую космонавтику особенно сильно.

Тяжелая ракета Falcon Heavy стартовала около полуночи по московскому времени 6 февраля с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Спустя две с половиной минуты два ее боковых ускорителя отделились и начали собственный маневр – им предстояло еще через пять минут совершить мягкую посадку на площадках неподалеку от места старта. Через три минуты семь секунд после пуска вторая ступень ракеты отделилась от центрального ускорителя, который тоже начал маневр для возвращения на Землю: он должен был приземлиться на плавучую посадочную платформу под названием Of Course I Still Love You – “Конечно я все еще люблю тебя” – в Атлантическом океане. Примерно через шесть часов очередным включением двигателей вторая ступень ракеты вывела на гелиоцентрическую орбиту полезную нагрузку – личный электрокабриолет Илона Маска цвета “полуночная вишня” модели Tesla Roadster. Теперь машина, за руль которой посадили манекен, одетый в новый скафандр производства SpaceX, начала свой полет по очень длинной орбите вокруг Солнца – и пройдет он под знаменитый хит Дэвида Боуи Space Oddity.

Этот космический запуск – большое достижение не только в космонавтике, но и в области маркетинга и PR – в практической плоскости преследовал две цели: во-первых, продемонстрировать работоспособность новой тяжелой ракеты, в два раза более мощной, чем все, что находится сегодня в эксплуатации на рынке космических запусков. Во-вторых, проверить, что новую ракету можно использовать для доставки груза на Марс: предполагалось, что автомобиль окажется на такой орбите вокруг Солнца, с которой в какой-то момент можно удобно и без больших затрат топлива “перепрыгнуть” на марсианскую орбиту.

Обе задачи выполнены не до конца. Ракета Falcon Heavy продолжает идеологию космических аппаратов компании SpaceX: для удешевления пусков их стартовые ступени способны возвращаться на Землю и использоваться повторно (правда, при этом сокращается полезная нагрузка – место занимает топливо, необходимое для возвращения). На этот раз из трех разгонных блоков успешно приземлились только два боковых, кстати, оба уже побывавшие в космосе в 2016 году, а вот у центральной ступени сработали не все тормозные двигатели, и она разбилась в воду в сотне метров от посадочной платформы. Что касается перспективного полета на Марс, тут все тоже не совсем гладко: последний, слишком долгий запуск двигателей второй ступени отправил автомобиль не к красной планете, а по протяженной траектории в сторону Пояса астероидов.

В то же время по-настоящему волновавшие специалистов этапы пуска прошли гладко – это и отделение двух разгонных блоков, и многочасовая работа второй ступени, крайне важная для будущих полетов к Луне и Марсу. А главное – теперь у Маска есть действующая сверхтяжелая ракета, способная выводить на низкую околоземную орбиту 63,8 тонны полезной нагрузки. Для сравнения, российская базовая ракета-носитель "Союз-2" выводит на такую же орбиту от 2,8 до 9,2 тонны, тяжелый "Протон-М" – 23 тонны, перспективная "Ангара-А5В" до 35 тонн. Самая мощная из эксплуатируемых на сегодняшний день ракет-носителей, американская Delta 4 Heavy может доставить на низкую орбиту около 29 тонн полезной нагрузки, но стоить такой пуск будет порядка 400 миллионов долларов. Маск утверждает, что в перспективе старт Falcon Heavy обойдется меньше чем в 90 миллионов и за эти деньги на орбиту можно доставить груз, эквивалентный по массе пассажирскому авиалайнеру с пассажирами и топливом. Кстати, в истории были и более мощные ракеты – американская лунная ракета Saturn V, 13 раз запускавшаяся в 1960–70-е годы, могла доставить на низкую орбиту 140 тонн, а советская "Энергия", прославившаяся стартом с Байконура на боку, – 100 тонн.

Доля SpaceX на международном рынке космических запусков составила в 2017 году 45 процентов, России – 15 процентов (в четыре раза меньше, чем в 2013 году). В 2018 году Маск планирует захватить уже больше 60 процентов рынка, российская доля сократится до 10 или даже меньше. Впрочем, это происходит в первую очередь за счет более легкой ракеты Falcon 9 (из трех таких, грубо говоря, и состоит Falcon Heavy), новый сверхтяжелый носитель может пригодиться для не таких уж частых запусков тяжелых аппаратов, например спутников-шпионов, но создавалась эта ракета все-таки для более далеких путешествий. SpaceX разрабатывает программу туристических полетов к Луне (впрочем, пока не решено, будет ли для этого использована Falcon Heavy или ракета нового поколения BFR), но голубая мечта – исследование, а со временем и колонизация Марса.

Непилотируемая миссия к Марсу с посадкой на поверхность концептуально была предложена NASA еще в 2011 году, но на протяжении нескольких лет не могла получить финансирование. В 2016 году к перспективной программе подключилась SpaceX – было решено, что ракетой-носителем станет Falcon Heavy, а космический корабль будет создан на основе другой разработки SpaceX – аппарата Dragon 2, кроме того, Маск брал на себя большую часть финансирования проекта, тогда как NASA должно осуществлять техническую поддержку. Полет планировался уже на 2018 год, но прошлым летом Илон Маск заявил, что конструкция корабля несовершенна и он не сможет совершить успешную посадку на поверхность Марса. Старт программы отложен до 2020 года, а пока компания приступила к разработке нового космического корабля. Действующая ракета-носитель для него уже готова.

А что же в России? Недавно Роскосмос решил заморозить проект пилотируемых запусков нового космического корабля “Федерация” посредством тяжелой ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный. Он должен был стать частью перспективной Лунной программы, старт которой постоянно переносится на все более неопределенные сроки. Одновременно объявлено о разработке новой ракеты сверхтяжелого класса – КРК СТК, которая в перспективе сможет вывести на низкую околоземную орбиту до 90 тонн груза. Летные испытания ракеты-носителя, разработка и строительство которой обойдутся в 1,5 триллиона рублей, пройдут не ранее 2028 года. Проект запущен по указу Владимира Путина, вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что у ряда специалистов были сомнения в целесообразности создания такой ракеты, но "было принято волевое решение начать работу над этим проектом". Кстати, опыт запуска Falcon Heavy может помочь российским специалистам, если американская тяжелая ракета скомпонована как связанные вместе три ракеты Falcon 9, то российская будет связкой целых пяти ракет Союз-5, если, конечно, до ее практического строительства когда-нибудь дойдет дело.

Реакция российских соцсетей на успешный запуск Falcon Heavy – смесь восхищения, конспирологических теорий и шуток над Дмитрием Рогозиным лично и российской космической отраслью вообще. Но все же преобладающий фон – досада. Ее причины лучше всего объяснил Виталий Егоров, ведущий популярный блог о космонавтике: Маск обогнал Россию не столько в технологиях и науке, сколько в мечтах и смыслах, а это, конечно, самое обидное.