Facebook и Twitter дали 9 месяцев на выполнение требований РКН

Компаниям Facebook и Twitter предоставили девять месяцев на исполнение закона, по которому данные российских пользователей должны храниться на территории страны. Об этом во вторник заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Руководитель ведомства выразил надежду, что до блокировки сервисов в России дело не дойдёт, передаёт агентство "Интерфакс".
На позапрошлой и прошлой неделе суд в Москве по требованию Роскомнадзора оштрафовал соцсети Twitter и Facebook за то, что они не предоставили ведомству информацию о хранении данных российских пользователей. В обоих случаях сумма штрафа составила 3 тысячи рублей.
- В нескольких странах мира приняты законы о том, что личные данные их граждан должны храниться на серверах, физически расположенных на территории страны. В том числе этого требует от интернет-компаний Россия.
- В декабре минувшего года регулятор отправил социальным сетям запросы о том, выполнили ли они закон. Изначально Роскомнадзор сообщил, что компании отчитались о локализации баз данных. Позднее ведомство пожаловалось, что от обеих компаний пришли только формальные ответы, в которых не указано, где хранится информация пользователей.
- В марте основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания не будет хранить принадлежащую пользователям информацию в странах, где нарушаются права человека. Критерии определения таких стран, которыми будет пользоваться сервис, он не назвал.