Facebook и Twitter дали 9 месяцев на выполнение требований РКН

Компаниям Facebook и Twitter предоставили девять месяцев на исполнение закона, по которому данные российских пользователей должны храниться на территории страны. Об этом во вторник заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Руководитель ведомства выразил надежду, что до блокировки сервисов в России дело не дойдёт, передаёт агентство "Интерфакс".

На позапрошлой и прошлой неделе суд в Москве по требованию Роскомнадзора оштрафовал соцсети Twitter и Facebook за то, что они не предоставили ведомству информацию о хранении данных российских пользователей. В обоих случаях сумма штрафа составила 3 тысячи рублей.