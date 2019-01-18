Facebook и Twitter передали Роскомнадзору локализацию баз данных

Социальные сети Facebook и Twitter передали Роскомнадзору сведения о локализации данных российских пользователей. Об этом агентству ТАСС рассказал представитель ведомства.

По его словам, Facebook и Twitter выполнили требования Роскомнадзора, сообщая о локализации баз данных на территории России в отведенных для этого сроках. В декабре чиновники обязали соцсети предоставить эти информации до 17 января.

Роскомнадзор до понедельника проанализирует полученные сведения и объявит о дальнейших действиях по отношению к американским компаниям, сообщил представитель ведомства.

В декабре Роскомнадзор пригрозил оштрафовать на пять тысяч рублей компании Facebook и Twitter в случае отказа от предоставления сведений о локализации баз данных. При этом в ведомстве тогда заявляли, что против компаний также могут быть приняты более серьёзные меры.

На январь планировались переговоры Роскомнадзора с представителями Twitter по вопросам соблюдения российского закона о персональных данных пользователей. Но пресс-секретарь ведомства в пятницу сообщил, что встреча по инициативе компании будет перенесена на более поздний срок.