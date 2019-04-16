Суд согласился отпустить Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд поддержал ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осуждённой на четыре с половиной года колонии по обвинению в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство". Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Варвара Караулова участвовала в заседании по видеосвязи.

Ранее отпустить осуждённую по УДО просила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой, на котором настаивала защита.

Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова была задержана в июне 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. Родители осуждённой объясняют ее действия влюбленностью в предполагаемого вербовщика "Исламского государства". Караулова отказалась от признательных показаний, заявив, что дала их под давлением следствия и государственного защитника.​

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Карауловой на нарушения в ходе предварительного расследования.