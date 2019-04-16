Глава Роскомнадзора назвал изоляцию Рунета "ядерным оружием"

Глава Роскомнадзора Александр Жаров поддержал принятие Госдумой закона об изоляции российского сегмента интернета. Об этом Жаров сообщил во вторник на пресс-конференции в Москве. Возможность изолировать Рунет от Всемирной паутины Жаров сравнил с получением страной ядерного оружия.

По словам главы Роскомнадзора, новая технология – мощное оружие в руках государства. "Но я надеюсь, что как ядерное оружие, которое имеется у ряда стран, оно будет находиться в спящем состоянии", – заявил Александр Жаров.

Возможность изоляции Рунета будет стимулировать российские и иностранные компании к выполнению требований российского законодательства, добавил чиновник.

Александр Жаров также отчитался о работе ведомства в отношении Telegram. Роскомнадзор продолжает блокировать IP-адреса мессенджера, но в целом этот метод неэффективен, признал Жаров.