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Глава Роскомнадзора назвал изоляцию Рунета "ядерным оружием"

Глава Роскомнадзора Александр Жаров

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров поддержал принятие Госдумой закона об изоляции российского сегмента интернета. Об этом Жаров сообщил во вторник на пресс-конференции в Москве. Возможность изолировать Рунет от Всемирной паутины Жаров сравнил с получением страной ядерного оружия.

По словам главы Роскомнадзора, новая технология – мощное оружие в руках государства. "Но я надеюсь, что как ядерное оружие, которое имеется у ряда стран, оно будет находиться в спящем состоянии", – заявил Александр Жаров.

Возможность изоляции Рунета будет стимулировать российские и иностранные компании к выполнению требований российского законодательства, добавил чиновник.

Александр Жаров также отчитался о работе ведомства в отношении Telegram. Роскомнадзор продолжает блокировать IP-адреса мессенджера, но в целом этот метод неэффективен, признал Жаров.

  • Госдума во вторник приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета в России, более известный как закон об изоляции Рунета.
  • Авторы законопроекта предлагают создать техническую возможность российскому сегменту Сети работать автономно от остального интернета.​ Координировать работу системы должен Роскомнадзор.
  • Мессенджер Telegram был заблокирован Роскомнадзором ровно год назад, 16 апреля 2018 года. С этого времени в работе приложения иногда заметны сбои.

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