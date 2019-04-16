МВД закупит дистанционные электрошокеры-дубинки на 9,3 млн

Министерство внутренних дел России намерено закупить 875 дистанционных электрошокеров общей стоимостью 9,3 млн рублей. На соответствующий тендер на портале госзакупок обратил внимание сайт "МБХ медиа".

Согласно документам, каждый электрошокер "АИР-107У" в среднем рассчитан на 3 тысячи включений, а его максимальная дальность действия – 4,5 метра.

"МБХ медиа" со ссылкой на компании, торгующие электрошокерами, отмечает, что устройство можно использовать и в качестве дубинки. Также в устройство можно установить сигнальный картридж, который издаёт громкий оглушительный звук, сопровождаемый ослепляющей вспышкой света.

В апреле МВД уже размещало тендер на закупку 5150 электрошокеров на общую сумму 48,4 млн рублей.

В феврале Федеральная служба исполнения наказаний размещала документы о закупке тысячи дистанционных электрошокеров стоимостью 11,5 млн рублей. Ранее такие же устройства на 80 млн рублей закупало МВД и на 14,6 млн – Росгвардия.

Ряд арестованных в России, в том числе обвиняемые в участии в "Сети", Свидетелей Иеговы и других организаций, которые в России признаны экстремистскими и запрещены, утверждали, что сотрудники правоохранительных органов пытали их, используя в том числе электрошокеры.