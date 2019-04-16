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МВД закупит дистанционные электрошокеры-дубинки на 9,3 млн

Иллюстративное фото

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Министерство внутренних дел России намерено закупить 875 дистанционных электрошокеров общей стоимостью 9,3 млн рублей. На соответствующий тендер на портале госзакупок обратил внимание сайт "МБХ медиа".

Согласно документам, каждый электрошокер "АИР-107У" в среднем рассчитан на 3 тысячи включений, а его максимальная дальность действия – 4,5 метра.

"МБХ медиа" со ссылкой на компании, торгующие электрошокерами, отмечает, что устройство можно использовать и в качестве дубинки. Также в устройство можно установить сигнальный картридж, который издаёт громкий оглушительный звук, сопровождаемый ослепляющей вспышкой света.

В апреле МВД уже размещало тендер на закупку 5150 электрошокеров на общую сумму 48,4 млн рублей.

В феврале Федеральная служба исполнения наказаний размещала документы о закупке тысячи дистанционных электрошокеров стоимостью 11,5 млн рублей. Ранее такие же устройства на 80 млн рублей закупало МВД и на 14,6 млн – Росгвардия.

Ряд арестованных в России, в том числе обвиняемые в участии в "Сети", Свидетелей Иеговы и других организаций, которые в России признаны экстремистскими и запрещены, утверждали, что сотрудники правоохранительных органов пытали их, используя в том числе электрошокеры.

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