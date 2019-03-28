Экспертиза подтвердила пытки Свидетелей Иеговы в Сургуте

Экспертиза подтвердила, что все повреждения на теле Свидетелей Иеговы, которые заявили о пытках в Следственном комитете в Сургуте, могли быть получены во время допроса. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил адвокат Егиазар Черников, сообщает корреспондент Радио Свобода.

По его словам, локализация следов применения электрошокера на одежде совпадает с повреждениями на теле пострадавших. В заключении специалистов, которые проводили экспертизу, говорится, что ссадины на телах характерны для "электрометок". Черников заявил, что задержанных Свидетелей Иеговы отводили в "дальнюю комнату" и допрашивали без адвокатов.

По словам юриста, задержанных ставили на колени к стене с поднятыми руками, наносили удары по голове и рёбрам. Сотрудники правоохранительных органов унижали их по религиозному и национальному признаку. От задержанных требовали дать конкретные показания, при этом обливая водой и применяя электрошокер.

​20 февраля семь последователей религиозной организации сообщили о пытках в здании Следственного комитета в Сургуте. По их словам, во время допроса они отказывались оговорить себя и своих единоверцев.