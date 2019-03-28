Экспертиза подтвердила пытки Свидетелей Иеговы в Сургуте

Экспертиза подтвердила, что все повреждения на теле Свидетелей Иеговы, которые заявили о пытках в Следственном комитете в Сургуте, могли быть получены во время допроса. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил адвокат Егиазар Черников, сообщает корреспондент Радио Свобода.
По его словам, локализация следов применения электрошокера на одежде совпадает с повреждениями на теле пострадавших. В заключении специалистов, которые проводили экспертизу, говорится, что ссадины на телах характерны для "электрометок". Черников заявил, что задержанных Свидетелей Иеговы отводили в "дальнюю комнату" и допрашивали без адвокатов.
По словам юриста, задержанных ставили на колени к стене с поднятыми руками, наносили удары по голове и рёбрам. Сотрудники правоохранительных органов унижали их по религиозному и национальному признаку. От задержанных требовали дать конкретные показания, при этом обливая водой и применяя электрошокер.
20 февраля семь последователей религиозной организации сообщили о пытках в здании Следственного комитета в Сургуте. По их словам, во время допроса они отказывались оговорить себя и своих единоверцев.
- Двое из них Артем Ким и Евгений Кайряк подали заявления о случившемся. Ким обратился в прокуратуру, Кайряк – в полицию. Кайряк записал видеоролик, в котором подробно рассказал о пытках. Его душили пакетом и одновременно били электрошокером. Опасаясь за свою жизнь, он дал показания, которые от него требовали.
- 21 марта Министерство юстиции РФ сообщило, что выполнило требование Европейского суда по правам человека о независимом медицинском обследовании Свидетеля Иеговы Сергея Логинова из Сургута. Следов пыток не было обнаружено, утверждают в ведомстве. Логинов единственный из семи сообщивших о пытках последователей религиозной организации, который находится под арестом.
- В 2017 году Верховный суд России признал организацию Свидетелей Иеговы экстремистской.
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