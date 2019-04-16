Партия Эрдогана потребовала повторных выборов в Стамбуле

Правящая в Турции Партия справедливости и развития президента Реджепа Эрдогана подала ходатайство в Высшую избирательную комиссию об отмене результатов муниципальных выборов в Стамбуле и их повторном проведении. Замглавы партии Али Ихсан Явуз указал на "организованную незаконность и фальсификацию" при проведении выборов мэра крупнейшего турецкого города. Если ходатайство будет одобрено, 2 июня состоятся повторные выборы.

Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта. После выборов ПСР подала многочисленные ходатайства о пересчете голосов по всему Стамбулу, где проживает более 15 миллионов человек. Высшая избирательная комиссия одобрила некоторые из этих возражений, организовав частичные или полные пересчеты в нескольких округах.

При этом, по предварительным данным, победу на выборах мэра Стамбула одерживает кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Иммамоглу, отрыв которого от кандидата партии Эрдогана составил несколько тысяч голосов.

В столице Турции Анкаре кандидат от оппозиции Мансур Яваш набрал более 50 процентов голосов.