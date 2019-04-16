Порошенко: в мае – июне пройдёт саммит в "нормандском формате"

Президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что в мае или начале июня странами – участницами так называемого "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция и Германия) должны быть подписаны документы об урегулировании конфликта в Донбассе, в которых "будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружения незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН". Об этом он заявил во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Порошенко, в начале июня в Нормандии на севере Франции должен пройти саммит в "нормандском формате", на который будет приглашён и президент России Владимир Путин. Президент Украины утверждает, что такая договорённость была достигнута во время его недавних переговоров с лидерами Германии и Франции.

На чём основывается его убеждённость в том, что документы об урегулировании конфликта действительно будут подписаны, Порошенко не сказал. Он отметил лишь, что раньше их не подписывали, поскольку "Путин очень ждал, что в Украине будет избран другой президент" – намекая на второй тур президентских выборов на Украине 21 апреля и свою возможную победу в нём.

В твиттере Порошенко высказался несколько иначе, там он выразил надежду на подписание документов, а не убеждённость в нём.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что у президента России "пока" нет планов поездки в июне в Нормандию.

В этом французском регионе 5 лет назад прошла первая встреча лидеров четырёх стран, взаимодействие которых впоследствии получило название "нормандский формат". В этом формате были заключены Минские соглашения об урегулировании конфликта, которые, однако, до сих пор не исполнены. Саммитов в "нормандском формате" не было уже долгое время.

Россия отрицает, что на востоке Украины есть её военные, и призывает Киев вести переговоры с лидерами пророссийских сепаратистов Донбасса.

Соперником Порошенко по второму туру выборов является шоумен Владимир Зеленский, который, по опросам, лидирует в гонке. Зеленский заявляет, что готов к переговорам с Россией с участием лидеров западных стран – не только Германии и Франции, но и Британии и США.