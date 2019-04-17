Майские указы Путина по зарплате выполнили четыре региона из 85

Указы президента России Владимира Путина по повышению зарплат бюджетникам - так называемые "майские указы" - формально выполнили только в четырех из 85 российских регионов. Об этом сообщает РБК на основании данных Росстата.

Зарплаты бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигли целевых значений "майских указов" только во Владимирской, Ленинградской и Пензенской областях, а также в Республике Бурятия. Во всех остальных регионах формально указы не выполнили хотя бы по одной категории бюджетников.

В то же время в Министерстве труда России РБК заявили, что цели достигнуты по 99 процентам показателей, по которым ведётся мониторинг выполнения указов.

​Согласно указам, которые в 2012 году были подписаны президентом Владимиром Путиным, доход учителей, воспитателей, социальных работников и медицинского персонала должен был достичь среднего уровня по региону. Зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200 процентов от среднего показателя. По данным, которые приводит РБК, на федеральном уровне средние зарплаты не достигли нужного значения по восьми из 12 категорий. Перевыполнены они оказались только у педагогов общеобразовательных учреждений, преподавателей вузов, работников учреждений культуры и научных сотрудников.

При этом, как отмечает издание, официальные цифры обусловлены тем, что перед президентскими выборами в прошлом году зарплаты у многих "майских" бюджетников возросли в несколько раз. Например, работники МГУ получили зарплату в размере пятимесячного оклада. Но это был лишь единичный случай.

Эксперты предупреждали об угрозе невыполнения майских указов регионами после введения в 2014 году санкций в отношении России из-за аннексии Крыма и поддержке сепаратистов на востоке Украины, падения цен на нефть и обвала рубля. В новом майском указе, который Путин подписал после переизбрания на пост президента в 2018 году, целей по повышению зарплат нет.

В январе глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о старте нового проекта под названием "Профсоюз Навального". Его цель – объединение бюджетников, которым, по расчётам оппозиционного политика, недоплачивают зарплаты. В объяснении сути проекта Навальный апеллирует к майским указам Путина.