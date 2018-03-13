"Взятка перед выборами". Бюджетники о внезапном повышении зарплат

С начала года у ряда работников бюджетной сферы – врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – в несколько раз выросли зарплаты. Об этом сообщает РБК. В некоторых случаях речь идет о пятикратном месячном окладе. При этом зарплаты обычных школьных преподавателей остаются прежними. Об этом Радио Свобода сообщил представитель профсоюза "Учитель" Андрей Рудой. Но, по словам учителя, начальство, по традиции, заставляет педагогов участвовать в выборах и даже заполнять специальные бланки – кто из родителей учащихся проголосовал, а кто нет.

Сейчас российские бюджетники активно обсуждают, кому и насколько повышают зарплаты перед выборами, а самое главное – надолго ли эта радость. В закрытой группе, созданной в Фейсбуке, медики делятся друг с другом информацией о повышении: "Зарплату не повысили, а два последних месяца давали премию по 10 тысяч рублей. Взятка перед выборами", – пишет доктор из Воронежа. То же самое – в Курске: там два месяца выдают премии, но оклад не увеличен.

Другой пользователь, из Краснодара, пишет, что "оклад повысили, но после последней выплаты посоветовали "не радоваться – это однократно".

​Московские медики сообщают об увеличении базового оклада на 30 процентов. Сотрудники московской городской клинический больницы рассказали РБК, что зарплаты в медучреждении выросли в два-три раза. О таком же увеличении поведали врачи научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца.

Некоторым московским медикам зарплаты повысили еще в прошлом году. Об этом Радио Свобода рассказала врач общей практики диагностического центра №5 Анна Землянухина:

Уровень зарплат остался такой же, как и был

– Нам зарплату действительно повысили, но это было где-то в октябре-ноябре месяце. То, о чем сейчас говорят, – это, видимо, то, что обещали после Нового года. Оклады повысили, а стимулирующие выплаты уменьшили. В принципе, уровень зарплат остался такой же, как и был. Это не только у нас. Я живу в доме, где много врачей живет, много общаюсь с коллегами. У всех такая тенденция, что оклады повысили, а стимулирующие уменьшили, – сообщила доктор.

По словам Анны Землянухиной, доктора общей практики в московских поликлиниках получают вполне приличные зарплаты – от 100 до 150 тысяч рублей. Но у врачей- специалистов, среднего персонала и врачей стационаров зарплаты значительно ниже. В то, что после выборов ситуация станет лучше, Анне не верится:

Люди с настороженностью ждут, что будет после выборов

– Я думаю, что в лучшем случае ничего не изменится. В худшем случае может так получиться, что зарплаты убавятся. Потому что я слышала от коллег – врачей и учителей, что начальство говорит: "К выборам надо зарплату держать на таком-то уровне, но у нас не хватит средств. Мы за полгода бюджетный фонд израсходуем, а дальше придется маленькие зарплаты выплачивать". Так что люди с настороженностью ждут, что будет после выборов, – говорит Анна Землянухина.

По ее словам, в этом году врачей московских поликлиник обязывают дежурить 18 марта на избирательных участках, а также, как и всех бюджетников, участвовать в голосовании:

Насчет голосования – нас контролируют много лет

– Насчет голосования – нас контролируют много лет. Во время любых выборов мы должны написать СМС или позвонить своему непосредственному руководителю, заведующему отделением, после того как проголосовали. Не знаю, как в других учреждениях, у нас не заставляют, не намекают, за кого нужно голосовать, но сам факт того, что проголосовали, контролируют. Я всегда хожу на выборы и голосую. Считаю, что это нужно. Потому что если мы жалуемся, что нас что-то не устраивает, но ничего не делаем, сидим дома, то это тоже неправильно, – рассказала Анна Землянухина.

В межрегиональном профсоюзе медработников "Действие" рассказали, что сообщения о резком повышении зарплат поступают из регионов, в частности из Новгородской области и Ижевска:

У медсестер должна быть по этой дорожной карте зарплата 27 тысяч, а они получают 12

– Речь идет о том, что просто вбрасываются какие-то деньги, чтобы вывести зарплаты на формальные показатели, – рассказал РС руководитель профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал. – К нам поступают обращения из ряда регионов. Например, из Новгородской области коллектив медсестер пишет о том, что у них по дорожной карте должна быть 27 тысяч заработная плата сейчас, а медсестра получает на ставку со всеми переработками, за вредность и так далее 12 тысяч. Им сказали, что никаких доплат не будет. Сейчас получается, что вот эти хаотические выплаты – это никакая не система реального стимулирования, это профанация, – полагает эксперт.

По словам Андрея Коновала, после выборов у медучреждений не будет возможности выплачивать обещанные перед выборами зарплаты:

– Об этом говорят даже не сами доктора, об этом говорит администрация. Ребята, мы вам сейчас даем до выборов, но сильно не рассчитывайте, что после выборов мы продолжим такие же выплаты. Денег нет. Наши медучреждения финансируются не исходя из потребностей, а исходя из плановых показаний и выполнения плановых заданий. Если по каким-либо причинам, часто объективным, медучреждение не выполняет так называемый план, ему режут финансирование. В результате в одних медучреждениях могут выплатить какие-то более-менее приличные зарплаты, а в других не могут, – объясняет Андрей Коновал.

По его мнению, большинство медиков относится к заявленному повышению зарплат с явным недоверием:

Это вызывает возмущение и гнев

– Во-первых, часть врачей не получала обещанных им зарплат в течение тех лет, когда чиновники отчитывались о том, что деньги выплачиваются. Их зарплаты оставались значительно ниже заявленных уровней. Поэтому это вызывает возмущение и гнев. Потому что еще и пациенты считают, что врачи, медработники жируют, а качество медицинской помощи оставляет желать лучшего. А когда сейчас стали подбрасывать так неожиданно эти деньги, люди естественно рады, но никакой особой веры, что дальше будет это сохраняться, нет. Люди физически замотаны. Они работают по 31–32 часа – с 8 до 16 он на смену выходит, потом ночное дежурство, а с 8 опять на работу. И таких ночных дежурств у него может быть до 10 в месяц, – рассказал Андрей Коновал из профсоюза медработников "Действие".

Власти не скрывают, что увеличение зарплат бюджетников связано с выполнением майских указов президента Путина. Об этом сообщил глава Минтруда России Максим Топилин. По его словам, рост зарплат врачей, ученых и преподавателей вузов произошел в январе-феврале, и будет продолжаться и дальше. Это происходит в рамках исполнения "дорожной карты" по майским указам, согласно которым зарплаты в прошлом году должны были быть подняты до 165 процентов от средней зарплаты по региону, а в этом году нужно обеспечить еще одно поднятие – на 200 процентов.

"Майские указы" появились в мае 2012 года. Владимир Путин, вступая в должность президента России, подписал 11 документов с поручениями правительству. Они были направлены на повышение качества жизни россиян, в том числе на увеличение зарплат врачей и учителей. На пресс-конференции в декабре Путин утверждал, что указы исполнены на 94 процента. Однако добавил, что "нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать".

По данным Росстата за январь, средние зарплаты врачей по России выросли на 28 процентов (до 72 тысяч рублей), научных сотрудников на 37 процентов (до 87 тысяч рублей), а преподавателей вузов на 21 процент (до 77 тысяч рублей).

Но логика роста зарплат бюджетников к выборам не вполне ясна: к примеру, многие учителя из обычных региональных школ никакой надбавки не получили. Об этом Радио Свобода рассказал член Совета МПРО "Учитель", преподаватель истории из Дзержинска Нижегородской области Андрей Рудой:

Я получил квиток за март месяц – никакого повышения нет

– Читая ленту новостей, я наткнулся на кучу сообщений о том, что повышают зарплаты. Я был очень удивлен, – говорит учитель. – Я получил квиток за март месяц – никакого повышения, по крайней мере, в Дзержинске, в нашей школе, нет. Были месяцы в прошлом году, когда я получал гораздо больше. Ни повышения оклада, ни дополнительных премий – ничего! В марте я получил 20 700 рублей. Были, конечно, сообщения в СМИ о том, что вроде как с нового года будут расти зарплаты, но – нет, никакого реального роста нет вообще. Я вполне могу себе предположить, я даже уверен, что в некоторых регионах зарплаты повысили, но это постарались сами регионы для повышения явки, для повышения процента голосующих именно за нынешнего действующего президента. Я думаю, что это будет такой кратковременный подарочек, а в дальнейшем ничего подобного ждать не придется, – уверен историк Андрей Рудой.

По словам педагога, в этом году администрация вновь вынуждает учителей участвовать в выборах и даже вынуждает заполнять специальные бланки:

Выдают бланки, и их нужно заполнить – какие родители пойдут на выборы, какие не пойдут

– В этот раз начальство совсем сошло с ума. Явка и на прошлых выборах, на думских 2016 года, была принципиальной. Всегда же перед выборами собирают учителей и говорят, что нужно идти голосовать, и не просто голосовать, а еще и отзвониться, отписаться директору, а еще снарядить всех родственников, обзвонить родителей. Но в этот раз не просто обзвонить родителей. Выдают бланки, и их нужно заполнить – какие родители пойдут на выборы, а какие не пойдут на выборы. Я в этом году не классный руководитель. Но даже если бы я был классным руководителем, то моя позиция тут однозначная: не буду я ничем подобным заниматься никогда. Некоторые открыто говорят, что не будут, некоторые занимаются тихим саботажем, не вступают в лобовое столкновение с начальством. Но есть и те, кто, как пионеры, всегда готовы, – иронизирует Андрей Рудой.

По его словам, каждый раз запугивание учителей и других бюджетников становится все более абсурдным:

Понятно, что нашему монарху нужно легально и максимально красиво себя переизбрать

– Уволить-то нас нельзя, хотя у меня супруга работает медсестрой в медучреждении. И ей главная медсестра сказала на полном серьезе: "Не пойдешь на выборы, я тебя уволю". Благо супруга у меня человек юридически грамотный, и это не сошло с рук. А в школах вроде как увольнениями не грозят, хотя я за все школы отвечать не могу. Может быть, такие случаи и есть, потому что очень часто и руководство школ может грозить чем угодно, где-то на жалость давят, где-то на патриотизм. Самый смешной аргумент: "Представляете, если люди не придут и не проголосуют за Путина, то активизируются все сторонники Собчак. Их мало, но они активные. Они придут на выборы, и победит Собчак! Это просто страшно!" – говорят эти люди. Понятно, что нашему монарху нужно легально и максимально красиво себя переизбрать. Поэтому нужна высокая явка и высокий процент проголосовавших за него. Понятно, что к реальным выборам и даже к реальной политике это все не имеет никакого отношения. Это просто набор политтехнологий, с помощью которых одурачивают народные массы и заставляют идти в определенном направлении. Понятное дело, что любой уважающий себя человек не будет вестись на все эти вещи. Если говорить, когда же мы от жизни такой отойдем? Я могу сказать, что только когда большинство населения организуется в реальную политическую силу. Вот тогда у нас будет альтернатива. В данном случае, пока народ безмолвствует, пока он ничего не делает, пока он не осознает себя как единый субъект политики, в общем-то, мы так и будем на этом месте, – считает учитель истории из Дзержинская Андрей Рудой.

По данным СМИ, значительный рост зарплат зафиксирован в ряде вузов. Так, по расчетам активистов Московского государственного университета, весь научный и преподавательский состав получил пятикратный месячный оклад. О приличном увеличении зарплат сообщали и преподаватели МГУ им. Ломоносова.

Эксперт движения "Голос" Григорий Мельконьяц напоминает, что умасливание бюджетников перед выборами – практика для России не новая:

Это традиционная технология

– Это такая традиционная технология. Увеличение разных пособий, зарплат бюджетникам и другим зависимым от государства людям происходит не впервые. Можно только порадоваться за людей, что хоть что-то хорошее происходит перед выборами, хотя бы в такой форме. Но при этом нужно обратить внимание, что в выборах участвует действующий президент, от которого так или иначе зависит повышение тех или иных выплат, – напоминает эксперт.

Любое влияние на свободу участия в выборах нарушает закон

По традиции, бюджетников заставляют идти на выборы, и такие сообщения приходят в "Голос" регулярно:

– Действуют кто во что горазд. Приходят разные сигналы о том, что заставляют прикрепиться к определенному участку, чтобы в день голосования проконтролировать участие сотрудников в выборах. Есть сигналы о том, что нужно сфотографировать бюллетень или себя вместе с бюллетенем, отчитаться, позвонить по определенному номеру телефона куратору и проинформировать о том, что ты проголосовал. Разные технологии, но в любом случае влияние на свободу участия в выборах нарушает закон. Потому что в законе четко указано, что участие в выборах является добровольным и никто не вправе принуждать к участию или неучастию в выборах. Принуждают к участию в выборах, как правило, представители администраций, работодатели. Такое давление тоже является противозаконным, – заключает Григорий Мельконьянц.