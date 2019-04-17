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Европейские левые удостоили Ассанжа премии за свободу слова

Джулиан Ассанж выступает с балкона посольства Эквадора в Лондоне, архив

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный на прошлой неделе британской полицией, получил журналисткую премию левой фракции Европарламента. Об этом сообщается на сайте Европейских объединенных левых, которые располагают 51 мандатом в 751-местной ассамблее.

Премия свободы слова европейских левых была учреждена в 2018 году в честь Дафны Каруаны Галиции. Мальтийская журналистка, расследовавшая коррупцию, была убита в 2017 году. Награда её имени вручается журналистам, защитникам права на информацию и осведомителям, разоблачающим нарушения в государственных и частных структурах.

Кроме Ассанжа, премию также получила бывшая вице-президент продуктовго гиганта "Нестле" Ясмин Мотарджеми, обнародавшая информацию о нарушении в компании санитарных правил. Третий награждённый — предполагаемый основатель проекта FootballLeaks Руи Пинто. Проект выявил коррупционные связи в международном футболе, в том числе в Англии, Испании и Франции.

Ассанж сейчас находится под арестом в Лондоне. За него награду награду в Европарламенте в Страсбурге получила лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган, пишет The Sydney Morning Herald.

  • Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне, в котором он проживал с 2012 года. Страна лишила его политического убежища.
  • В Соединённых Штатах основателя WikiLeaks обвиняют в содействии рядовому Челси Мэннинг во взломе компьютеров Пентагона для получения секретной информации. За это преступление Ассанжу грозит до 5 лет лишения свободы. Сам он опасается, однако, что ему могут предъявить дополнительные обвинения вплоть до государственной измены. Британия ранее взяла на себя обязательство не экстрадировать Ассанжа в государства, где ему может грозить смертная казнь.​

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