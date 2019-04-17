Европейские левые удостоили Ассанжа премии за свободу слова

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный на прошлой неделе британской полицией, получил журналисткую премию левой фракции Европарламента. Об этом сообщается на сайте Европейских объединенных левых, которые располагают 51 мандатом в 751-местной ассамблее.

Премия свободы слова европейских левых была учреждена в 2018 году в честь Дафны Каруаны Галиции. Мальтийская журналистка, расследовавшая коррупцию, была убита в 2017 году. Награда её имени вручается журналистам, защитникам права на информацию и осведомителям, разоблачающим нарушения в государственных и частных структурах.

Кроме Ассанжа, премию также получила бывшая вице-президент продуктовго гиганта "Нестле" Ясмин Мотарджеми, обнародавшая информацию о нарушении в компании санитарных правил. Третий награждённый — предполагаемый основатель проекта FootballLeaks Руи Пинто. Проект выявил коррупционные связи в международном футболе, в том числе в Англии, Испании и Франции.

Ассанж сейчас находится под арестом в Лондоне. За него награду награду в Европарламенте в Страсбурге получила лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган, пишет The Sydney Morning Herald.