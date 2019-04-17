Киевский районный суд Симферополя вынес решение по делу четырёх ветеранов крымско-татарского национального движения, обвиняемых в вымогательстве. Бекир Дегерменджи, Кязим Аметов и Руслан Трубач осуждены на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Асана Чапуха, признанного виновным также в хранении нескольких автоматов Калашникова с боеприпасами приговорили к трём с половиной годам условно с испытательным сроком в три года.

Все четверо были задержаны в Симферополе в ноябре 2017 года по обвинению гражданина Турции Юсуфа Айтана, который утверждал, что крымские татары вымогают у него денежные средства. Во время задержания умерла ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, также находившаяся на месте операции.

По словам обвиняемых, Айтан взял деньги у Кашка в долг и отказывался возвращать. Кашка обратилась за помощью к Дегерменджи, Аметову, Трубачу и Чапуху, однако их действия были квалифицированы ФСБ и судом как вымогательство.

11 апреля Симферопольский районный суд подтвердил версию обвиняемых, постановив взыскать с Юсуфа Айтана все денежные средства, которые он должен семье Кашка. При вынесении приговора это обстоятельство учтено не было, в связи с чем защита не исключает подачу апелляционной жалобы на приговор.

Все обвиняемые после задержания провели несколько месяцев в СИЗО,

после чего были переведены под домашний арест, где будут находиться до вступления приговора в силу.