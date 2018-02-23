В Крыму отказались расследовать смерть активистки Веджие Кашка

В аннексированном Крыму Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти крымско-татарской активистки Веджие Кашка. Следователи объяснили такое решение "отсутствием события преступления". Об этом в пятницу написал в Facebook адвокат Николай Полозов.

По словам Полозова, он продолжит расследование обстоятельств смерти активистки. Адвокат собирается обжаловать решение Следственного комитета.

Веджие Кашка была одной из старейших крымско-татарских активисток. Она умерла 23 ноября 2017 года при задержании группы крымских татар в центре Симферополя.

ФСБ регулярно проводит в аннексированном Крыму обыски и задержания крымских татар. Правозащитники считают действия спецслужбы политически мотивированными: многие крымско-татарские активисты выступали против присоединения полуострова к России.