В Крыму отказались расследовать смерть активистки Веджие Кашка

В аннексированном Крыму Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти крымско-татарской активистки Веджие Кашка. Следователи объяснили такое решение "отсутствием события преступления". Об этом в пятницу написал в Facebook адвокат Николай Полозов.
По словам Полозова, он продолжит расследование обстоятельств смерти активистки. Адвокат собирается обжаловать решение Следственного комитета.
Веджие Кашка была одной из старейших крымско-татарских активисток. Она умерла 23 ноября 2017 года при задержании группы крымских татар в центре Симферополя.
ФСБ регулярно проводит в аннексированном Крыму обыски и задержания крымских татар. Правозащитники считают действия спецслужбы политически мотивированными: многие крымско-татарские активисты выступали против присоединения полуострова к России.
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