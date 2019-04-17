В Москве у администратора паблика "Протестный МГУ" проходит обыск

В Москве сотрудники полиции ворвались в квартиру к администратору телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрию Иванову. Они выломали дверь и проводят обыск в помещении. Об этом Иванов сообщил в своём телеграм-канале.

Полицейские заявили, что обыск связан с делом участника "бессрочного протеста" Алексея Климишина, которого подозревают в причастности к акции с поджогом файера у здания ФСБ на Лубянке. Иванов отказывался открывать дверь без присутствия адвокатов. По его словам, полицейские дежурили у его дома с утра. В одном из последних сообщений Иванов написал, что у него могут отобрать телефон.

​13 октября 2018 года в здание ФСБ на Лубянке группа молодых людей бросила куриные яйца и файер. Двоих подозреваемых сразу задержала охрана здания и доставила в полицию. Еще одного –​ участника "бессрочного протеста" Алексея Климишина – ​задержали дома на следующий день и доставили в полицию. Полиция завела на них уголовное дело по статье "Хулиганство".