Избирком Турции признал победу оппозиции на выборах мэра Стамбула

Высшая избирательная комиссия Турции признала победу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула. Об этом сообщает агентство Anadolu. Правящая Партия справедливости и развития президента Реджепа Эрдогана впервые с 1994 года уступила власть в крупнейшем городе страны.

Накануне правящая партия подала ходатайство в избирательную комиссию об отмене результатов муниципальных выборов в Стамбуле и их повторном проведении. Сторонники Эрдогана указали на фальсификации в ходе выборов мэра.

Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта. В них приняли участие около 57 миллионов граждан. На выборах мэра Стамбула Экрем Имамоглу на несколько тысяч голосов обошел кандидата от правящей партии Бинали Йылдырыма. В столице Турции Анкаре кандидат от оппозиции Мансур Яваш набрал более 50 процентов голосов. За представителя правящей партии Мехмета Озхасеки проголосовали чуть более 47 процентов избирателей.