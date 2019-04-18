Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

В России на протяжении нескольких лет растет заболеваемость раком. Сейчас врачи выявляют порядка 600 тысяч онкологии в год, и эта цифра постоянно растёт, заявил главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн.

Заболеваемость является демографическим показателем, который медики не могут регулировать, отметил Каприн на пресс-конференции в Нижнем Новгороде. По его словам, сейчас в России из 100 тысяч человек от рака умирает 200. Он назвал это положительным прогрессом, поскольку "удается сдерживать прирост заболеваемости". Однако отметил, что ситуация в российских регионах "неоднозначная".Задача онкологов, распространить протоколы правильного лечения, чтобы оно было доступно для пациента из самого отдаленного места.

О росте заболеваемости раком в начале февраля сообщал Национальный медицинский исследовательский центр радиологии. В сообщении отмечалось, что в 2017 году было выявлено 617 тысяч новых случаев заболевания раком. Это на 20 тысяч больше, чем годом ранее. Всего России на онкологическом учете стоят 3,6 миллионов человек.



Онкологические заболевания считаются второй из основных причин смерти в мире. В 2018 году от онкологии, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), умерли 9,6 миллиона человек. Россия находится на пятом месте по числу смертей от раковых заболеваний. Еще хуже дело обстоит в Китае, Индии, США и Японии. Меньше всего от рака умирают в Новой Зеландии.