Власти Ингушетии не согласовали митинг в Магасе 26 апреля

Власти Ингушетии отказались согласовать митинг в Магасе в честь годовщины принятия закона "О реабилитации репрессированных народов", запланированный на 26 апреля. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе правительства республики.

Основанием для такого решения в правительстве назвали "ненадлежащее оформление уведомления о проведении публичного мероприятия". Заявители не указали в документе, как они будут обеспечивать общественный порядок, добавил собеседник агентства.

Глава регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов в разговоре с "МБХ Медиа" назвал отказ политическим решением.

Заявка на проведение митинга была подана активистами 15 апреля. Акцию планировалось приурочить к 28-летию принятия Закона "О реабилитации репрессированных народов", который, по мнению организаторов митинга, до сих пор не реализован в полной мере. Предполагаемое число участников — до пяти тысяч человек.

26 марта в Ингушетии прошел согласованный митинг против соглашения о границе с Чечней, впоследствии демонстрация переросла в столкновения с полицией. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов прошли обыски, несколько активистов были арестованы.

Осенью 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Документ предполагал обмен землями, однако, по расчётам экспертов, Ингушетия отдавала Чечне в 26 раз больше территории, чем получала от неё. В Магасе начались массовые протесты против соглашения с Чечнёй.