8 участников акции протеста в Ингушетии отправлены в СИЗО

Городской суд Нальчика (столицы Кабардино-Балкарии) в пятницу отправил в СИЗО восемь активистов из Ингушетии. Их подозревают по уголовным делам о применении насилия в отношении представителя власти и о призывах к беспорядкам в ходе недавних протестов в Ингушетии. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката.

Под стражу отправлены глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев, а также участники протестов Або Добриев, Геланий Хамхоев, Магомед Хамхоев, Ибрагим Мужахоев, Адам Ажигов, Ваха Барахоев и Амир Осканов. Ещё одному подозреваемому Хаважу Дзаурову продлили срок задержания на 72 часа. Обвинения им пока не предъявлены. Известно, что оба дела объединили в одно производство. Максимальное наказание по статьям о применении насилия против полицейских и призывам к беспорядкам - 10 лет лишения свободы.

26 марта в столице Ингушетии Магасе прошёл массовый согласованный митинг против изменений в закон о референдуме, которые исключили бы возможность проведения референдума по вопросу об изменении административной границы с Чечнёй. Протесты против этого изменения продолжаются с минувшей осени. Участники акции протеста остались на площади на ночь, что, как утверждают власти, не было согласовано. Утром следующего дня произошли столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН, которые пытались их разогнать. Наконец участники протеста разошлись добровольно, а власти открыли несколько уголовных дел. У ряда лидеров протеста прошли обыски.