В Иркутске учителя истории наказали за участие в митинге КПРФ

В Иркутске учителю истории лицея номер 47 Максиму Дудину предложили выбрать между работой в школе и политикой после того, как он принял участие в митинге КПРФ за отставку президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева. На митинге 16 апреля Дудин зачитывал участникам резолюцию акции протеста. Об этом сообщает корреспондент "Сибирь.Реалий".

Директор сказала Дудину, что ей звонили недовольные родители, которые говорили, что человеку, который против Путина, нет места в их лицее. "Вам не стоит работать с детьми, если вы такой активный в политическом плане. Я не хочу, чтобы мои дети участвовали где-то в митингах", – заявила директор лицея. В ответ педагог возразил, что закон "Об образовании" не нарушает. В учебном заведении агитацию не проводит, а на митинге был как гражданин, в свое нерабочее время. Он также добавил, что "если выбирать между политической и педагогической деятельностью", он выбирает политическую.

В лицее Дудин курировал секцию "Российское движение школьников". Директор сообщила, что с завтрашнего дня с него эту функцию снимут. За эту дополнительную нагрузку учитель получал 6 тысяч рублей. Теперь только как учитель истории и обществознания он будет получать 14 тысяч рублей в месяц.

По словам Дудина, директор знала, что он коммунист и возглавляет общественную организацию "Иркутский комсомол", но раньше претензий по этому поводу не предъявляла. С предыдущего места работы, школы №63, его уволили именно за связь с КПРФ.

Активист почти не сомневается, что по окончании учебного года его уволят или попросят написать заявление "по собственному желанию".