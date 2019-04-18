Сталин, Путина прогони. Почему в России заново полюбили Сталина

Рекордный уровень одобрения Сталина в российском обществе, о котором сообщил недавний опрос Левада-центра, вызвал в Сети бурную дискуссию. По данным опроса, каждый второй россиянин испытывает к Сталину уважение, восхищение или симпатию, а положительное отношение к нему в стране сейчас сильнее, чем к Брежневу, Горбачеву, Ельцину и другим бывшим лидерам СССР. Многие верят, что соотечественники по-настоящему соскучились по "сильной руке" - и досадуют на их недальновидность.

​Расстрига

У русских нет ни Сталина, ни инквизиции, а очень хочется - и Сталина и инквизиции!

Кирилл Шулика

Я вот и говорю, что Путин для нашего народа это еще хорошо. И совсем уж ошибаются те, кто считает, что у власти после Путина будет некто лучше. Оно не значит, конечно, того, что Путин должен быть у власти вечно, но оно является поводом как-то вернуться из мира розовых пони на землю.

Альфред Кох

Ну, если они так любят Сталина, то дайте же им его наконец! Пусть наедятся вдоволь!

Вадим Шумилин

"Трудно сказать почему, но каждому из нас в глубине души непременно хочется быть посаженным, расстрелянным, пораженным в правах до седьмого колена. Смутное это желание мы называем обычно стремлением к порядку и социальной справедливости… Да, говорим мы себе, меня прижмут. А может, и не прижмут. Но уж соседа прижмут наверняка…

Безбожники-антропологи спорят по сей день о том, где возник человек. Видимо, всё-таки в исправительно-трудовой колонии" (С) Евгений Лукин.

Виктор Малик

Сталина могут "боготворить" только наследники его кровавых палачей, которые (жаль что не юридически) исторически стали их соучастниками, либо наследники другой части тиранического общества, тех самых убогих "трусливых зайцев", которые готовы боготворить своих палачей, только за то, что их и их близких, не коснулась истребительная система кровавого коммунистического режима.

Антон Горшунов

...Если сейчас гипотетически дать возможность выбрать нового Сталина, они выберут без тени сомнений. И получат к расстрелам наркомов очередной геноцид собственного народа.Они не понимают, что это все в комплексе идет. И потом, когда придут уже за ними, будут абсолютно искренне говорить "Позвоните товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка". Клиническая необучаемость и историческая амнезия никуда не делись, наоборот, они все хуже и хуже с каждым годом. Объяснить этим людям, что можно изобрести космическую ракету не ломая пальцы изобретателю абсолютно невозможно. И что "расстреливать наркомов" можно не расстреливая никого - тоже. В их картине мира все преобразования осуществляются исключительно с помощью насилия, зачастую классового.

Игорь Гаврилюк

Они хотят "твердой руки" для соседей, но не для себя. Им хочется вселиться в дом соседей и пользоваться их вещами.

Остап Кармоди

В ленте фактически подряд идет пост о том, что 70% населения России одобряет Сталина и только 14% относятся к нему с возмущением и отвращением, и пост Светова с прозрением, что системный протест бесполезен и нужно бороться с диктатурой несистемно.

У меня вопрос - зачем? С какой целью? Вот эти 14% внесистемно берут власть - и что они делают дальше? Отправляют оставшихся 70% в лагеря на перевоспитание? Или отменяют выборы и сами становятся Сталиным?

Мне чем дальше, тем больше кажется, что 14% надо убраться с пути у 70%, чем дальше, тем лучше, и наблюдать со стороны как 70% сами отправляют друг друга в лагеря. Или не наблюдать, если подобные зрелища вам не нравятся. Из трех возможных вариантов "Они строят Великую Россию на ваших костях", "Мы строим Прекрасную Россию Будущего на их костях" и "Они что-то там строят на костях друг друга" последний кажется мне наименее неприятным.

Широко распространено мнение, что рейтинг Сталина растет параллельно с падением рейтинга Путина и отражает всеобщее недовольство властью, засильем коррупции и общим ощущением политического застоя.

Михаил Фишман

Уважение к Сталину за один год подскочило с 29% до 41%. Невероятный и невиданный ранее скачок. Что такого случилось за это время? Только одна вещь: спровоцированное пенсионной реформой падение рейтинга Путина и властей в целом. И это гораздо больше говорит о резко изменившемся состоянии умов, чем о восприятии сталинизма. (Сталин из опросов и реальный Сталин между собой связаны очень слабо.) Культ Сталина отражает отношение к государству. Что-то вроде индекса биг-мака, только про массовое сознание: чем выше запрос на сильную власть и крепкую руку, тем выше, соответственно, Сталин. Раньше рейтинги Путина и Сталина росли параллельно. Теперь они движутся в противоположные стороны. Прежний Сталин сиял вместе с Путиным и принимал с ним парады на Красной площади. Новый причитает “сталинанаваснет” и грозит Путину кулаками.

Александр Коляндр

Рекордная любовь россиян к Сталину и рекордный рейтинг Зеленского - это одно и то же. Это - массовое высказывание о поголовной усталости и раздражения от текущей жизни, правящего класса и собственной тоски.

Дмитрий Травин

Нарастающий в России сталинизм - это опасность не столько для нас, сколько для Путина и всей его бюрократической системы власти (хотя в конечном счете это, конечно, может достать и нас). Если внимательно посмотреть на опрос Левады, то можно увидеть, что рост симпатий к Сталину - это желание "движухи", желание выйти из унылого застоя, в который мы постепенно вошли.

Алексей Медведев

"Сталина на вас нет" - это наиболее доступный для большой части населения способ сказать "Вы обнаглели. В другие годы вас бы расстреляли. Терпеть вас невозможно". Больше ничего! Никто, никто не призывает к массовым репрессиям и гулагам. Другое дело - интерпретация. Кому-то покажется, что это конец России. Мне кажется, что это начало страны, которая еще не научилась говорить своим языком.

Максим Кантор

70% обитателей России за Сталина.

Интеллигентные люди возмущены: как этот народ ни просвещай - все попусту! Вот и цены "отпустили", и капитализм без профсоюзов ввели, и олигархам недра страны раздали, и образование угробили, - а они все не понимают! Мы уж и яхты им показали, и эксклюзивные интерьеры, и гала концерты проводим - а они?

И никто не задал простого вопроса: это что же надо было учинить со страной, чтобы 70% людей вспомнили Сталина, который "может навести порядок".

За Сталина они, видишь ли! Дикари. А могли бы быть за Гавриила Попова и Егора Гайдара, за Чубайса и Ельцина, за Березовского и Прохорова. За Керенского, наконец!

Нет, им Сталина подавай.

ну что тут скажешь.

Неистребима в человеке надежда на возмездие.

Сколько можно человеку плевать в лицо, не ожидая, что он однажды оскорбится?

Кто-то ожидал другого?

А что вспомнили Сталина - ну, извините. Так получилось.

Илья Вайцман

Знаете, чего не хватает в опросах об отношении к Сталину? Теста страницы на три, который бы дал представление о степени понимания опрашиваемым того, о чем его спрашивают, и что он имеет в виду, отвечая на вопрос.

Я к чему: все вот, смотрю, ужасаются новостью - "уровень одобрения Сталина достиг исторического максимума". Достиг, и что? Встречный вопрос: а что именно люди одобряют? Коллективизацию, голод? Массовые репрессии? Так они для них пустой звук, за пределами осознания, даже семейную историю не вспомнят - "давно дело было". Индустриализацию, борьбу с НЭПом? Бросьте, даже слов таких не знают, проверено. Так что же одобряют-то?

Оказывается (из личного опыта общения) одобряют, грубо говоря, "расстрелы наркомов". Т.е., что бабушкиного любимого дядю Петю ни за что в лагере сгноили, а прадеда Васю с семьей раскулачили - это нехорошо, конечно. Но зато Бухарина расстреляли, Тухачевского, трех секретарей нашего обкома, председателя райисполкома и пятерых председателей колхоза!! "Вот эта харашо, эт-т-та пральна! С ними по-другому нельзя!"

Запрос-то не на Сталина (его фигура используется как персонификация мечты), а на убийство (вот прямо на убийство), как это сейчас называется, "представителей власти". Потому что они, с одной стороны, вызывают только и исключительно ненависть - а с другой стороны, до них самим не добраться. Одних карателей "Росгвардии" в несколько раз больше, чем всех войск НКВД при том же Сталине. А ведь еще МВД, ФСБ, ФСО и прочие двух-трехбуквенные.

Так что это вот "Сталина на вас нет, ироды!" - от бессильной ненависти, а не потому что хочется в концлагерь... Вовсе не хочется.

Екатерина Винокурова

Про Сталина расскажу вам случай из Владимирской области.



Поутру второго тура там выиграл Сипягин, я уезжаю. Такси до вокзала.

- Наконец, Он приедет и к стенке всех поставит, - говорит таксист.

- ??? - вопрошаю я.

- Он. Жириновский.



Запрос на Сталина - это латентный запрос на агрессивную расправу над правящим классом.



Как человек, не приемлющий насилия, скажу только, что выбор сейчас небольшой. Я понимаю, что в экономике сейчас доминирует скорее либеральный подход, но он сейчас не работает.



Сверхдоходы должны просто перестать существовать, и я не о среднем классе.



Хотите победить Сталина? Прогрессивка налогов, налог на роскошь и тд.

Евгений Ихлов

В своей привычке видеть, что "стакан наполовину полон" и принципиальному неприятию алармизма, я проинтерпретировал эти данные как раз как признак роста оппозиционности и радикализации настроений - что 2/3 россиян мечтают о расстрелах начальства.

Леонид Швец

Учитесь правильно читать знаки.

Сергей Альперович

Ворюги больше не милее кровопийц.

Мария Соловьева

Ужас в том, что раздражение и усталость канализируются именно в уважение к Сталину. Тогда как во время перестройки, к примеру, аналогичные раздражение и усталость канализировались в другие чувства.

Другие уверены, что любовь к Сталину - не столько отражение нелюбви к начальству, сколько эхо пропагандистских усилий предыдущих лет.

Леонид Анцелович

Скорее всего, пропаганда (а рейтинги в России это результат действия пропаганды) налегла на образ Сталина, чтобы поднять рейтинг Путина. Сейчас власть вынуждена идти на непопулярные меры и будет постоянно сравнивать трудности времен Сталина и нынешние. Кругом враги, внешние и внутренние (как тогда), необходимо сплотиться вокруг вождя, пережить трудности и вперед в светлое будущее. Единственное, что мешает - остатки свободных СМИ и интернет. Если их добьют, сталинизм возвратится, может не в таких масштабах, но чекисты других способов сохранения себя во власти не знают.

Ирина Евграфова

Если кругом бардак и безобразие, есть три способа отвлечь народ:

1) опрос про Сталина

2) дискуссия про вынос тушки Ленина

3) рассказ, как прекрасно было в СССР

Верняк дело! Это еще Павлов на собаках показал!

Иван Давыдов

Этот Сталин — побочный продукт пропаганды, второстепенный персонаж в рамках выстраивания культа личности нынешнего президента. Один из великих предшественников настоящего героя, совершавший, в отличие от этого самого героя, отдельные досадные ошибки, конечно. И легко заметить, что рост популярности вождя народов, согласно данным опросов «Левады», прямо соотносится с началом нового курса — на конфронтацию с миром, на милитаризацию общественного сознания, на финальную часть затянувшейся спецоперации по отъему у граждан гражданских свобод. Повторимся — самой популярной исторической личностью для россиян Сталин стал не вчера, а в декабре 2014-го.

Сергей Митрофанов

То, что телевизор в путинской России закрепляет сталинизм как социальную норму, это очевидный факт. Критики Сталина в ток-шоу выставляются маргиналами. Сталинисты получают трибуну и всегда в большинстве. Оголтелые сталинисты Николай Стариков и Александр Проханов, «культурная» сталинистка Елена Ямпольская («Сталин послан нам Богом чтобы сохранить Россию»), «взвешенный» сталинист Карен Шахназаров и масса других обитателей путинского телевизора превратили позитивное отношение к Сталину из маргинальной позиции (конец 80-х – начало 90-х) и формы протеста (середина и конец 90-х) в доминирующую норму, внутри которой находиться комфортно, поскольку эта норма большинства, которое осознает себя большинством благодаря телевизору.

Антилиберальные комментаторы винят либералов.

​Сергей Марков

В России резко подскочила популярность Сталина. Одна из важнейших причин, - антисталинисты. Когда российское население видит по тв российских антисталинистов , а это все сплошь русофобы, призывающие сдаться перед Западом, прославляющие антисоциальные и антипрогрессивные реформы 90х, - то резко растет популярность Сталина.

И наконец, многие считают, что заданные вопросы подтолкнули граждан к ответам определенного рода - либо, наоборот, что результаты опроса нельзя трактовать так, как это делают СМИ и сам Левада-центр.

Иван Бабицкий

Социология в авторитарной стране - это социология в авторитарной стране, а Левада-центр - это Левада-центр)

На самом деле всё, естественно, по-другому, хотя мы не знаем, как именно.

Александр Бамб

Гнилая Левада.

Сообщают, что согласно последнему опросу 46% россиян одобряют сталинские репрессии.

А теперь читаем вопрос, которые задавался опрашиваемым:

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ОПРАВДАНЫ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ, КОТОРЫЕ ПОНЕС СОВЕТСКИЙ НАРОД В СТАЛИНСКУЮ ЭПОХУ, ВЕЛИКИМИ ЦЕЛЯМИ И РЕЗУЛЬТАТАМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК?

***

Заметьте, что великость целей и результатов подается как постулат, а под жертвами можно понимать погибших в ВОВ.

Андрей Ф. Бабицкий

Левада-центр провел очередной опрос про отношение к Сталину, и — об этом много где написали, — судя по опросу 70% респондентов считают, что его роль в истории страны целиком или скорее положительная. В том же самом опросе был вопрос (я не выдумываю!) «как вы думаете, оправданы ли человеческие жертвы, которые понес Советский народ в сталинскую эпоху, великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок?». 46% считают, что определенно да (13) или хотя бы в какой-то мере да (33). Меня не очень удивляет, что опросники Левада-центра пишут сталинисты (их все-таки большинство в стране, кого еще нанимать), но даже они могли бы, получив такой результат, задать три очевидных, напрашивающихся вопроса:

1. Ситаете ли вы, что Сталин причастен к жертвам своей эпохи?

2. Считаете ли вы, что жертвы получили за дело?

2. Считаете ли вы, что ничем не оправданные безвинные жертвы играют положительную роль в истории страны?

А без этих вопросов эти 70% ничего не значат, с тем же успехом можно было бы спросить, хотят ли респонденты на дачу или чтобы им оторвали голову.

Александр Морозов

интересно было бы, если бы Левада провел опрос: "Кого вы считаете основателем государства Россия, в котором вы живете?" (с вариантами ответов: князь Владимир - Иван Грозный - Петр I - Ленин - Сталин - Ельцин - Путин - другое). Даже нельзя сказать "любопытно", как легли бы цифры, скорее можно было бы сказать: "ну вот и все".

Илья Барабанов

Если смотреть опрос "Левады" целиком, то хорошо видно, что процент тех, кто относится к Сталину "с восхищением" или "с симпатией" за 19 лет почти не меняется и таких людей очень мало.

Значительный скачок за год действительно есть лишь среди тех, кто относится к нему "с уважением", но тут причин может быть миллион и искать их надо в информационной повестке дня. Может, в прошлом году граждане пересмотрели фильмов, снятых к 65-летию смерти вождя или еще чего.

Борис Львин

Да нет там никакой сколько-нибудь массовой любви. По-моему, результаты этого опроса интерпретируются совершенно неправильно.



Лучше всего смотреть на источник на сайте Левада-центра (https://www.levada.ru/2019/04/16/dinamika-otnosheniya-k-stalinu/). Там видно, что доля тех, кто Сталиным "восхищается" и относится к нему "с симпатией", сохраняется на очень низком уровне. Просто из числа тех, кто раньше отвечал, что не имеет мнения или равнодушен, небольшая доля ответила, что испытвает "уважение". Эта формула - "испытывать уважение" - означает, что Сталин перешел в разряд исторических государственных деятелей, совершенно не актуальных. В одном ряду с царями, петрами, столыпинами и прочими наполеонами.



И "уважение" к ним является по факту выражением чего-то типа "уважения к истории своей страны", не более того.



А как мы знаем, практически все народы более высоко оценивают своих исторических деятелей, при которых территория страны увеличилась (в том числе с нуля, в случае получения независимости) или которые воспрепятствовали ее уменьшению. Да, это иррационально, но это, к сожалению, универсальный факт.



При этом эпизоды прироста территории СССР во время Сталина - всем более или менее известны, а эпизоды сокращения территории СССР при том же самом Сталине - практически на сто процентов вычеркнуты из памяти не только масс, но, думаю, и большинства специалистов.

Владимир Милов

Дано: заголовки дня "70% россиян положительно относится к Сталину".

Реальность: смотрим опрос Левада-центра.

Относятся к Сталину с восхищением - 4%.

С симпатией - 6%.

Считают что Сталин сыграл целиком положительную роль в жизни нашей страны - 16%.

Откуда цифра 70%?...

70% - это сумма тех, кто считает, что Сталин сыграл в истории нашей страны "целиком положительную" и "скорее положительную" роль. Из них в подавляющем большинстве доминируют те, кто называет роль "скорее положительной": таких 52 п.п. из 70%.

Сказать почему? "ОН ВЫИГРАЛ ВОЙНУ", считают люди. Тут много нюансов, но согласитесь, что этот аргумент - совсем не то же самое, что "любовь к Сталину".

Вы не спешите записывать наш народ в людоеды - просто о сталинских преступлениях масштабного разговора не было уже больше четверти века, идет всякая идиотская пропаганда. На этом фоне результаты этого опроса по-иному смотрятся. А также надо всегда идти дальше заголовков и смотреть оригинальный материал.

Формулировкой опроса возмутился в том числе и правнук Сталина Яков Джугашвили - с его точки зрения ее можно назвать скорее "антисталинской", однако и он считает, что те, кто оправдывает репрессии, превращаются в "моральных уродов":

Обратите внимание на формулировку: "...Почти половина респондентов (46%) считают, что преступления в сталинскую эпоху были оправданы «великими целями и результатами»..." Что следует из смысла этой формулировки? Наверно, только то, что 46% считают преступление вполне нормальным явлением. Антисталинская, а в целом, антисоветская ложь превращает народ в моральных уродов и дегенератов, искренне считающих, что великие цели достигаются путём совершения преступлений госслужащими - теми кто по долгу службы обязан с преступлениями бороться...

Как и правнук диктатора, многие россияне считают, что никаких репрессий не было - и их не переубедить никакими документами и массовыми захоронениями расстрелянных жертв.

Дмитрий Аграновский

Это хорошо, что роль Сталина сейчас положительно оценивают 70% россиян. Уверен, нас будет еще больше. Но не будем забывать, что так называемые "сталинские репрессии" - миф американской пропаганды.

Галина Васильева

Просто уже задушили этими так называемыми "сталинскими репрессиями". Что ни фильм или передача о каком-нибудь партийном деятеле, или другом выдающемся человеке, жившем в периоде с 1937 по 1953 года, так вставляют обязательно бездоказательные факты якобы арестов или отсидок в тюрьмах или в лагерях НКВД.

​Борис Межуев

О популярности сталинизма. В брежневские годы был один пункт, на котором сходились ультразападники и русская партия. Который равным образом осуждали и те, кто недолюбливал русских и те, кто плохо относился к евреям. И те кто ставил во главу угла интеллектуальный класс и те кто превозносил народ.

Это было отношение к коллективизации.

Ее осуждали все - это был пункт схождения тех, кто неоднозначно относился и к Большому террору, и к Октябрьскому перевороту. Причем интеллигенты чувствовали свою долю вины за социальный геноцид, или стратоцид, которой была коллективизация, а народники-русофилы не могли все-таки слишком сочувствовать Сталину, который был не только палачом интеллигенции, но и врагом крестьянства. Осуждение коллективизации попало с полной откровенностью даже в "Доктор Живаго" Бориса Пастернака - говорю "даже" по той причине, что великий поэт рассчитывал на публикацию этого романа в СССР.

Должен сказать, что вот это болезненное переживание коллективизации как социального греха было в высшей степени благотворным явлением. Патриотов оно страховало от этой ультра-державности, когда во имя интересов государства позволительно уничтожить целый народ, во всяком случае принести ему на алтарь социальный слой, и делало невозможным оправдание Большого террора, а либералов страховало от социального расизма - мечтаний об уничтожении неправильного народа во имя интересов прогрессивного городского класса.

Как только боль за раскулаченных, сосланных и замученных прошла, тут же по полной выскочили оба этих беса - такой погромный патриотизм и интеллигентский социальный расизм. Собственно, этими двумя течениями и ограничивается наша нынешняя общественная жизнь.