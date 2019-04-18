Порошенко заявил, что о победе Зеленского мечтают в Москве

Президент Украины Пётр Порошенко записал в четверг, за три дня до выборов главы украинского государства, видеообращение, а также выложил текстовое обращение на своей странице в Фейсбуке, в которых подверг резкой критике своего оппонента на выборах шоумена Владимира Зеленского, заявив о том, что его поддерживает официальная Москва.
В случае победы Зеленского во втором туре, Украину ждёт "малозаметное, ползучее, но уверенное возвращение в сферу российского влияния", заявил Порошенко. По мнению действующего президента, за пять лет руководства страной ему удалось не допустить осуществления плана Путина "развалить Украину с фронта и с тыла". Теперь в Москве, как считает Порошенко, мечтают о победе на выборах "некомпетентного новичка", которого "легко переиграть как на дипломатичном, так и на политическом уровнях".
Порошенко отметил, что в программе его оппонента нет ни слова о Евросоюзе и что "за него агитирует Москва от Жириновского до Зюганова". По словам президента, неверный выбор 21 апреля грозит Украине дефолтом и остановкой евроатлантической интеграции.
Вместе с тем, Порошенко отметил, что он сам "не идеален", знает, как тяжело избирателям простить ему его ошибки, и примет любое решение украинского народа, у которого, тем не менее, просит поддержки. В конце обращения Порошенко призвал избирателей "не дать превратить Украину в Малороссию".
В свою очередь, Владимир Зеленский дал в четверг большое предвыборное интервью информационному порталу "РБК-Украина", в котором выступил против присвоения особого статуса Донбассу и амнистии боевикам так называемых "ЛНР" и "ДНР". На вопрос, считает ли он Путина своим врагом, Зеленский ответил: "Конечно". Одновременно с этим он заявил, что при существующем уровне недоверия со стороны общества к Порошенко, на месте действующего президента он бы ушёл из политики.
- Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля. Для победы в нём кандидатам нужно набрать простое большинство голосов. В первом туре, по данным ЦИК Украины, за Зеленского проголосовали 30,24 процентов избирателей, за Порошенко – 15,95 процентов.
- Последние предвыборные опросы отдают победу во втором туре Зеленскому. По данным Киевского международного института социологии, за него готовы проголосовать 48,4 процента опрошенных граждан Украины, за Порошенко – 17 процентов. Опрос группы "Рейтинг" отдаёт Зеленскому 72 процента голосов избирателей, определившихся с выбором.
- В пятницу в 19:00 киевского времени (совпадает с московским) на стадионе "Олимпийский" в Киеве должны состояться предвыборные дебаты между Порошенко и Зеленским, на которых ожидается более 60 тысяч зрителей. Трансляцию дебатов с переводом на русский язык покажут в прямом эфире несколько российских телеканалов – в частности, "Россия 24", "Дождь" и Russia Today на своём сайте. О планах посмотреть дебаты заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, при этом, что не знает, будет ли их смотреть Владимир Путин.
- Радио Свобода также планирует прямую телетрансляцию дебатов на своём сайте.
- В 21 час в пятницу студии Общественного телевидения должны состояться ещё одни дебаты, проведение которых в это время, в отличие от дебатов на стадионе, предусмотрено законом. Порошенко уже изъявил готовность прийти и на них. Представитель Зеленского сказал, что Зеленский не придёт.
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