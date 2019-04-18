Порошенко заявил, что о победе Зеленского мечтают в Москве

Президент Украины Пётр Порошенко записал в четверг, за три дня до выборов главы украинского государства, видеообращение, а также выложил текстовое обращение на своей странице в Фейсбуке, в которых подверг резкой критике своего оппонента на выборах шоумена Владимира Зеленского, заявив о том, что его поддерживает официальная Москва.

В случае победы Зеленского во втором туре, Украину ждёт "малозаметное, ползучее, но уверенное возвращение в сферу российского влияния", заявил Порошенко. По мнению действующего президента, за пять лет руководства страной ему удалось не допустить осуществления плана Путина "развалить Украину с фронта и с тыла". Теперь в Москве, как считает Порошенко, мечтают о победе на выборах "некомпетентного новичка", которого "легко переиграть как на дипломатичном, так и на политическом уровнях".

Порошенко отметил, что в программе его оппонента нет ни слова о Евросоюзе и что "за него агитирует Москва от Жириновского до Зюганова". По словам президента, неверный выбор 21 апреля грозит Украине дефолтом и остановкой евроатлантической интеграции.

Вместе с тем, Порошенко отметил, что он сам "не идеален", знает, как тяжело избирателям простить ему его ошибки, и примет любое решение украинского народа, у которого, тем не менее, просит поддержки. В конце обращения Порошенко призвал избирателей "не дать превратить Украину в Малороссию".

В свою очередь, Владимир Зеленский дал в четверг большое предвыборное интервью информационному порталу "РБК-Украина", в котором выступил против присвоения особого статуса Донбассу и амнистии боевикам так называемых "ЛНР" и "ДНР". На вопрос, считает ли он Путина своим врагом, Зеленский ответил: "Конечно". Одновременно с этим он заявил, что при существующем уровне недоверия со стороны общества к Порошенко, на месте действующего президента он бы ушёл из политики.