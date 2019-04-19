Суд отклонил иск родственников жертв крушения самолета Минобороны

Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников погибших при крушении самолёта Министерства обороны Ту-154 Министерства обороны под Сочи в декабре 2016 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы родственников.

По его словам, суд отклонил исковое требование "в полном объеме". Защита намерена обжаловать это решение.

Истцами выступают родственники 79 жертв авиакатастрофы. Иск на два миллиарда 167 миллионов рублей был подан в декабре прошлого года к российской страховой компании "СОГАЗ" и зарегистрированной в Великобритании страховой компании MS Amlin, а также к государственной авиакомпании "223 летный отряд" Минобороны. Родственники погибших считают, что недополучили страховые выплаты. Также они требуют возместить материальный и моральный ущерб.

В феврале суд в Кемерове удовлетворил иск к Минобороны, поданный дочерью погибшего в катастрофе Ту-154 Юрия Новокшанова – артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова. Ладе Шульгиной присудили 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. "Коммерсантъ" пишет, что это первый случай, когда суд удовлетворяет иск к российскому военному ведомству, связанный с катастрофой в Сочи.

Самолёт Ту-154 Министерства обороны России, направлявшийся из Москвы на базу российских войск в сирийскую провинцию Латакия, разбился над Чёрным морем после дозаправки в Сочи 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, никто из них не выжил. В числе погибших – 65 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, съёмочные группы Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", директор департамента культуры Минобороны и его пресс-секретарь, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Официальной версией крушения самолёта назвали ошибку пилотов.