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Мать активиста "Протестного Кузбасса" осудили за "нападение" на полицейского

Ольга Гяммер

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Суд Новокузнецка признал Ольгу Гяммер, мать координатора "Протестного Кузбасса" Льва Гяммера, виновной в применении насилия к полицейскому. Об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщил активист движения Фёдор Регузов.

Ольге Гяммер присудили полтора года условно. Ранее её обвинили в нанесении полицейскому "ушиба тыльной частью ногтевой пластины". Защита уже объявила о намерении обжаловать решение суда. По мнению Льва Гяммера, решение суда связано с его протестной деятельностью. Сама Ольга Гяммер в "Протестном Кузбассе" не состоит. Он также сообщил редакции "Сибирь.Реалии", что они намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

В сентябре на Ольгу Гяммер завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Её обвинили в том, что она якобы ударила полицейского во время задержания активистки "Протестного Кузбасса" Милы Земцовой. В это время Гяммер и Земцова выходили из дома в Новокузнецке, где живут Гяммеры.

Заместитель координатора движения "Протестный Кузбасс" Мила Земцова была задержана в Новокузнецке 9 сентября перед началом митинга против пенсионной реформы .

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