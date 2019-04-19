В государственной компании "Роснефть" пообещали добиться "пресечения" деятельности информационного агентства Reuters на территории России. Причиной послужило сообщение о том, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти в обход санкций США при помощи российской госкомпании. В "Роснефти" эту информацию назвали "откровенной ложью".

"Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации" – заявили в пресс-службе компании.

Reuters со ссылкой на источники сообщало, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA передает "Роснефти" свои счета-фактуры от продажи нефти. Период оплаты в подобных сделках составляет от 30 до 90 дней, однако российская компания перечисляет деньги немедленно, утверждалось в материале.

Соединённые Штаты ввели санкции против PDVSA, чтобы парализовать экспорт нефти из Венесуэлы и лишить валютных поступлений режим президента Николаса Мадуро, которого США не считают легитимным главой государства.