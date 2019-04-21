Переломные годы. Эфир в 18.05

Киевское издательство “Лаурус” при поддержке Центра содействия реформам и международной экспертной группы “Европейский диалог” выпустило книгу, которая может стать учебником политической истории последних пяти лет.

Являются ли революционными исторические процессы в Украине после распада Советского Союза? Европейский путь Украины от Леонида Кравчука до Петра Порошенко. Ошибки президентов и “рука Москвы”. Евроинтеграция и Таможенный союз. Томос, армия, безвиз.

Трагические страницы украинской революции: Майдан, аннексия Крыма, русская весна и Донбасская война. Одесская Хатынь, Харьков. Славянск, Дебальцево, Иловайск. Мукачевский инцидент: ноыве игроки . Украинский олигархат и его патриотические проекты: Коломойский и его команда в Днепропетровске; их роль в организации добровольческих батальонов

Реформы времен Порошенко: удачи и неудачи. Судебная и медицинская реформы. Неудачная борьба с коррупцией. Децентрализация местного самоуправления. Выборы украинского президента: продолжение или ревизия Майдана?

Из Киева – составители и редакторы книги Георгий Чижов, Лана Самохвалова, Леонид Швец. В Москве – экономист, политический эксперт Евгений Гонтмахер.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова