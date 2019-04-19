Зеленский не явился на теледебаты с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу не приехал на телевизионные дебаты со своим оппонентом на выборах — Петром Порошенко. Они должны были состояться в эфире национального общественного телеканала. Трансляцию вёл также телеканал "Настоящее время" с переводом на русский язык.

Порошенко пригласил своего соперника в эфир на очных дебатах между кандидатами на стадионе “Олимпийский” в Киеве, они состоялись в ранее в пятницу. Представитель штаба Зеленского сказал, что политик в эфир не поедет.

Телевизионные дебаты — формат, предусмотренный украинским законодательством. После неявки Зеленского Порошенко выступал один, получив себе всё эфирное время. Он покинул студию за 10 минут до завершения выделенного эфира, сославшись на то, что у него запланирован телефонный разговор с госсекретарём США Майклом Помпео.