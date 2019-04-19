Зеленский не явился на теледебаты с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу не приехал на телевизионные дебаты со своим оппонентом на выборах — Петром Порошенко. Они должны были состояться в эфире национального общественного телеканала. Трансляцию вёл также телеканал "Настоящее время" с переводом на русский язык.
Порошенко пригласил своего соперника в эфир на очных дебатах между кандидатами на стадионе “Олимпийский” в Киеве, они состоялись в ранее в пятницу. Представитель штаба Зеленского сказал, что политик в эфир не поедет.
Телевизионные дебаты — формат, предусмотренный украинским законодательством. После неявки Зеленского Порошенко выступал один, получив себе всё эфирное время. Он покинул студию за 10 минут до завершения выделенного эфира, сославшись на то, что у него запланирован телефонный разговор с госсекретарём США Майклом Помпео.
- В начале эфира ведущая заявила, что на канал поступил звонок об угрозе теракта в студии, и предложила покинуть ее. Порошенко и зрители этого не сделали. Факт звонка подтвердили "Интерфаксу-Украина" в СБУ.
- Второй тур выборов президента Украины запланирован на 21 апреля. Для победы в нём кандидатам нужно набрать большинство голосов в голосовании. В первом туре, по данным ЦИК Украины, за артиста и продюсера Владимира Зеленского проголосовали 30,24 процента избирателей, за действующего президента Петра Порошенко – 15,95 процента.
- Последние предвыборные опросы отдают победу во втором туре Зеленскому. По данным Киевского международного института социологии, за него готовы проголосовать 48,4 процента опрошенных граждан Украины, за Порошенко – 17 процентов. Опрос группы "Рейтинг" отдаёт Зеленскому 72 процента голосов избирателей, определившихся с выбором.
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