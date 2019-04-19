В Киеве прошли предвыборные дебаты между кандидатами на пост президента страны Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Они состоялись на стадионе "Олимпийский".

Трансляцию дискуссии вёл телеканал “Настоящее время”, основные тезисы кандидатов пересказывало Радио Свобода. На стадионе присутствовали 22 тысячи человек, только в русскоязычных СМИ трансляцию смотрели более 200 тысяч человек.

Обсуждение шло в прямом эфире Радио свобода — в программе "Лицом к событию".

Изначально на стадионе было построено две сцены, но Порошенко поднялся на сцену Зеленского, и кандидаты выступали на одном подиуме.

Вечером в эфире Общественного телевидения Украины должны состояться телевизионные дебаты между кандидатами. В штабе Зеленского ранее заявляли, что их кандидат туда не придёт. Порошенко на стадионе пригласил его в телеэфир (Зеленский ничего не ответил).​

Новость дополняется