Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Президентский Зе-батл

Смотреть комментарии

Как на стадионе "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов поспорят кандидаты на пост президента Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, и чему поучиться России?

Дебаты кандидатов на пост президента Украины перед вторым туром голосования обсуждают украинские журналисты и политологи Юрий Бутусов, Тарас Березовец, российские политики Дмитрий Некрасов, Илья Пономарев (Киев).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 19 апреля в 19:05

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG