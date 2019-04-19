Президентский Зе-батл

Как на стадионе "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов поспорят кандидаты на пост президента Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, и чему поучиться России?

Дебаты кандидатов на пост президента Украины перед вторым туром голосования обсуждают украинские журналисты и политологи Юрий Бутусов, Тарас Березовец, российские политики Дмитрий Некрасов, Илья Пономарев (Киев).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 19 апреля в 19:05