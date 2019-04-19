Президентский Зе-батл

Как на стадионе "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов поспорят кандидаты на пост президента Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, и чему поучиться России?
Дебаты кандидатов на пост президента Украины перед вторым туром голосования обсуждают украинские журналисты и политологи Юрий Бутусов, Тарас Березовец, российские политики Дмитрий Некрасов, Илья Пономарев (Киев).
Ведет передачу Михаил Соколов.
Прямой эфир программы "Лицом к событию" 19 апреля в 19:05
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