Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен стала первым из кандидатов в президенты США от Демократической партии, официально объявившим о поддержке идеи импичмента Дональда Трампа. Об этом она заявила в пятницу.

В своём заявлении сенатор от Массачусетса заявила, что расследование, проведенное спецпрокурором Мюллером о вмешательстве России в президентские выборы, доказывает, что Трамп не соответствует высокой должности главы американского государства. "Тяжесть совершенных им проступков требует от представителей обеих ведущих партий отложить в сторону политические разногласия и исполнить свой конституционный долг. Это означает, что Палате представителей следует возбудить процедуру отстранения от власти президента Соединенных Штатов“, – заявила сенатор.

Обнародованный в четверг отчет спецпрокурора Мюллера не содержит никаких указаний на то, что Трамп или люди из его окружения вступили в сговор с Россией с целью подрыва американской избирательной системы. В то же время, по мнению спецпрокурора, президент пытался препятствовать расследованию российского вмешательства в кампанию. В результате спецпрокурор не провозгласил Трампа невиновным, но и не стал рекомендовать генеральному прокурору предъявлять ему обвинения.

Председатель юридического комитета Палаты представителей демократ Джеральд Надлер назвал отчет Мюллера "дорожной картой к импичменту", но добавил, что "пока не готов" дать ход процедуре досрочного отрешения президента от должности. Восходящая звезда Демократической партии Александрия Окасио-Кортес заявила, что готова на это уже сейчас.

Нижняя палата Конгресса, где доминируют демократы, может решить вопрос об импичменте Трампа простым большинством голосов. Но её решение должны поддержать две трети членов Сената, что маловероятно, поскольку в нем большинство у республиканцев.