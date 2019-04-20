Прокуратура США просит приговорить Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуратура США просит приговорить гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы суда.

Бутину обвиняют в работе иностранным агентом на территории США. По версии прокуратуры, действия россиянки могут быть частью более масштабной схемы, цель которой – получение информации, установление отношений и формирование каналов связи, которые могут быть использованы в интересах России.

При этом в органах прокуратуры считают, что Мария Бутина не была "традиционным" шпионом или специально подготовленным офицером разведки. По мнению прокуроров, россиянка – так называемый "агент доступа", при помощи которого иностранное правительство пыталось установить каналы связи через республиканские организации.

Мария Бутина, которая уже провела под арестом около девяти месяцев, в своем обращении к суду просит освободить её из-под стражи и отправить домой в Россию, передаёт CNN. Адвокаты Бутиной отмечают, что она сотрудничает со следствием.

Вынесение приговора назначено на 26 апреля.