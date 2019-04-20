Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Прокуратура США просит приговорить Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Мария Бутина

Смотреть комментарии

Прокуратура США просит приговорить гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы суда.

Бутину обвиняют в работе иностранным агентом на территории США. По версии прокуратуры, действия россиянки могут быть частью более масштабной схемы, цель которой получение информации, установление отношений и формирование каналов связи, которые могут быть использованы в интересах России.

При этом в органах прокуратуры считают, что Мария Бутина не была "традиционным" шпионом или специально подготовленным офицером разведки. По мнению прокуроров, россиянка так называемый "агент доступа", при помощи которого иностранное правительство пыталось установить каналы связи через республиканские организации.

Мария Бутина, которая уже провела под арестом около девяти месяцев, в своем обращении к суду просит освободить её из-под стражи и отправить домой в Россию, передаёт CNN. Адвокаты Бутиной отмечают, что она сотрудничает со следствием.

Вынесение приговора назначено на 26 апреля.

  • Прибывшая в США по студенческой визе в 2016 году Мария Бутина признала себя виновной в нарушении законов о регистрации иностранных агентов.
  • В конце марта этого года стало известно, что американская федеральная прокуратура поддержала просьбу Марии Бутиной к суду о её высылке в Россию после определения наказания. Тогда ожидалось, что оно не будет превышать срок, уже проведённый россиянкой в заключении во время следствия.
  • В Кремле обвинения против Бутиной назвали "беспочвенными".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG