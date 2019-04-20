Прокуратура США просит приговорить Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуратура США просит приговорить гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы суда.
Бутину обвиняют в работе иностранным агентом на территории США. По версии прокуратуры, действия россиянки могут быть частью более масштабной схемы, цель которой – получение информации, установление отношений и формирование каналов связи, которые могут быть использованы в интересах России.
При этом в органах прокуратуры считают, что Мария Бутина не была "традиционным" шпионом или специально подготовленным офицером разведки. По мнению прокуроров, россиянка – так называемый "агент доступа", при помощи которого иностранное правительство пыталось установить каналы связи через республиканские организации.
Мария Бутина, которая уже провела под арестом около девяти месяцев, в своем обращении к суду просит освободить её из-под стражи и отправить домой в Россию, передаёт CNN. Адвокаты Бутиной отмечают, что она сотрудничает со следствием.
Вынесение приговора назначено на 26 апреля.
- Прибывшая в США по студенческой визе в 2016 году Мария Бутина признала себя виновной в нарушении законов о регистрации иностранных агентов.
- В конце марта этого года стало известно, что американская федеральная прокуратура поддержала просьбу Марии Бутиной к суду о её высылке в Россию после определения наказания. Тогда ожидалось, что оно не будет превышать срок, уже проведённый россиянкой в заключении во время следствия.
- В Кремле обвинения против Бутиной назвали "беспочвенными".
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