Приговор Марии Бутиной вынесут в конце апреля

Приговор Марии Бутиной, которую в США подозревают в том, что она работала незарегистрированным агентом России, будет оглашен 26 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters. Дата вынесения приговора была названа на заседании суда в Вашингтоне.

Объявление даты приговора означает, что расследование в отношении Бутиной близко к завершению, пишет Bloomberg. Во время предыдущего судебного заседания в феврале этого года, прокуроры сообщили, что им потребуется больше времени для завершения следственных действий. Из-за этого месяц назад еще не была объявлена дата вынесения приговора.

В декабре прошлого года Бутина признала себя виновной в сговоре против США и согласилась сотрудничать со следствием. На слушаниях она заявила, что действовала под руководством официального лица из России и хотела установить контакты с республиканцами и Национальной стрелковой ассоциацией США. Обвинение в деятельности иностранного агента и конспиративной деятельности в пользу России Бутина отвергла.

Власти США до сих пор не решили, будет ли Бутина отбывать наказание в США или же её депортируют в Россию. Защита надеется, что россиянка получит приговор, эквивалентный сроку уже отбытого заключения и вскоре будет выслана из США.

Мария Бутина – основатель российского движения "Право на оружие". Россиянку задержали в США 15 июля 2018 года. Её обвиняют в попытках наладить контакт между президентами России и США в обход официальных каналов.

Сторона обвинения говорила о связи Бутиной с бывшим российским законодателем и членом руководства Российского Центрального банка Александром Торшиным. За три месяца до ареста Бутиной, Федеральное казначейство ввело в отношении Торшина финансовые санкции. Позже чиновник уволился из Центрального банка.



В Кремле обвинения против Бутиной назвали "беспочвенными".