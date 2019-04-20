Российское посольство в США ответило на отчёт Мюллера докладом о русофобии

Российское посольство в Вашингтоне ответило на доклад спецпрокурора Мюллера о вмешательстве в выборы президента США докладом о русофобии в стране. На сайте дипломатического представительства выложен 120-страничный документ под названием " "Рашагейт-истерия: Дело о серьёзной русофобии".

В тексте собраны публикации американских СМИ и заявления политиков, упоминающие вмешательство России в президентские выборы. Перечислены как доказанные факты, так мнения и подозрения в этом. В качестве опровержения указаны сообщения различных чиновников и политиков и публикации в других американских изданиях, в которых выражается другая точка зрения на представленные заявления.

В качестве эпиграфа к докладу выбраны цитата из книги американского сенатора 1960-1970-х годов Уильяма Фулбрайта, написавшего, что если американская демократия будет разрушена, то не русскими или китайцами, а самими американцами, и фрагмент пресс-конференции президента России Владимира Путина.