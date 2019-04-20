Суд в Кабардино-Балкарии арестовал на два месяца председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова. Его подозревают в организации применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов во время акции протеста в Магасе 27 марта.

Адвокат Джабраил Куриев рассказал правозащитному порталу "Медиазона", что Ужахов страдает диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но суд отказался это учесть, вынося решение. В материалах дела есть утверждения о том, что подозреваемый может попытаться уйти от следствия. Куриев считает их безосновательными.

Малсага Ужахова задержали в пятницу в Назрановском районе Ингушетии. Вооружённые люди приехали домой к председателю совета тейпов и увезли его в изолятор временного содержания, находящийся в столице Кабардино-Балкарии Нальчике. По словам адвоката, Ужахову не разрешили взять с собой лекарства.

До этого Магасский районный суд оштрафовал Малсага Ужахова на 20 тысяч рублей за акцию протеста, которая состоялась ещё в июне 2018 года.

26 марта в Ингушетии прошел согласованный митинг против соглашения о границе с Чечней, впоследствии демонстрация переросла в столкновения с полицией 27 марта. Были задержаны более пятидесяти человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов прошли обыски, более десяти активистов арестованы.