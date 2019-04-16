В Москве задержали протестующих против властей Ингушетии

В Москве на Красной площади и возле здания Госдумы задержали четырёх человек, вышедших с одиночными пикетами против политики властей Ингушетии. Они доставлены в отделы полиции по Тверскому району и району Китай-город.

Одна из участниц пикетов, Фатимат Аушева, рассказала изданию "МБХ медиа", что протестующие держали в руках плакаты с надписью "Народ Ингушетии против коррупции". По её словам, формальным поводом для задержания стало то, что расстояние между пикетирующими составляло менее 50 метров, что противоречит закону о митингах. При этом измерять расстояние полицейские отказались.

Ранее около 60 человек были задержаны в Ингушетии после массовых протестов против договора о границе с Чечнёй и поправок в местный закон о референдумах. Из документа предлагается убрать положение об обязательности проведения референдума по вопросу изменения границ республики. Участники акции на несколько часов перекрыли трассу "Кавказ". При этом 19 полицейских из отдельного батальона по административным границам Ингушетии отказались разгонять протестующих, встав на их сторону. Впоследствии они были уволены. Кроме них, заявление на отпуск с последующим увольнением подал глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава.

В свою очередь, Следственный комитет по республике Ингушетия возбудил уголовные дела о призывах к массовым беспорядкам и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. В ведомстве сообщили, что в результате столкновений между участниками митинга в Магасе и бойцами Росгвардии десяти сотрудникам силового ведомства были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. Двоих лидеров протеста в столице Ингушетии - Ахмеда Барахоева и Мусу Мальсагова – суд арестовал на два месяца.