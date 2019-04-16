В Москве задержали протестующих против властей Ингушетии

В Москве на Красной площади и возле здания Госдумы задержали четырёх человек, вышедших с одиночными пикетами против политики властей Ингушетии. Они доставлены в отделы полиции по Тверскому району и району Китай-город.
Одна из участниц пикетов, Фатимат Аушева, рассказала изданию "МБХ медиа", что протестующие держали в руках плакаты с надписью "Народ Ингушетии против коррупции". По её словам, формальным поводом для задержания стало то, что расстояние между пикетирующими составляло менее 50 метров, что противоречит закону о митингах. При этом измерять расстояние полицейские отказались.
Ранее около 60 человек были задержаны в Ингушетии после массовых протестов против договора о границе с Чечнёй и поправок в местный закон о референдумах. Из документа предлагается убрать положение об обязательности проведения референдума по вопросу изменения границ республики. Участники акции на несколько часов перекрыли трассу "Кавказ". При этом 19 полицейских из отдельного батальона по административным границам Ингушетии отказались разгонять протестующих, встав на их сторону. Впоследствии они были уволены. Кроме них, заявление на отпуск с последующим увольнением подал глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава.
В свою очередь, Следственный комитет по республике Ингушетия возбудил уголовные дела о призывах к массовым беспорядкам и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. В ведомстве сообщили, что в результате столкновений между участниками митинга в Магасе и бойцами Росгвардии десяти сотрудникам силового ведомства были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. Двоих лидеров протеста в столице Ингушетии - Ахмеда Барахоева и Мусу Мальсагова – суд арестовал на два месяца.
- 26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Документ предполагал обмен землями, однако, по расчётам экспертов, Ингушетия отдавала Чечне в 26 раз больше территории, чем получала от неё.
- 4 октября 2018 года власти Ингушетии сообщили, что местный парламент одобрил соглашение, однако сами депутаты заявили, что результаты голосования были сфальсифицированы. В тот же день в Магасе начались массовые протесты против соглашения с Чечнёй. Демонстранты также требовали отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
- В октябре 2018 года Конституционный суд Ингушетии отменил принятый местным парламентом закон, вводящий соглашение о границе с Чечнёй в силу, и потребовал провести референдум по этому вопросу.
- В декабре Конституционный суд России признал соглашение законным. Председатель суда Валерий Зорькин сообщил, что Конституционный суд Ингушетии был не вправе принимать решение о его отмене. После этого Юнус-Бек Евкуров заявил, что в вопросе о границе с Чечнёй поставлена точка. В ответ представители ингушской оппозиции заверили, что продолжат протесты.
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