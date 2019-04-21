Экзит-полл: Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Завершилось голосование во втором туре выборов президента Украины. По данным Национального экзит-полла, который проводил ряд социологических организаций, победу на выборах одерживает Владимир Зеленский. Он набирает 73,2 процентов голосов. Его соперник, действующий президент Пётр Порошенко – 25,3 процентов.

Это данные экзит-полла. Сейчас идёт подсчёт голосов, поданных на избирательных участках, первые предварительные результаты на сайте Центризбиркома должны появиться в течение нескольких часов.

По данным Национального экзит-полла, шоумена Владимира Зеленского поддержало большинство во всех макрорегионах Украины, в том числе и на Западе.

Выступая в своём штабе сразу после оглашения итогов экзит-полла, Зеленский поблагодарил свою семью и команду. Он также призвал все страны постсоветского пространства брать пример с Украины.

Пётр Порошенко, выступая перед своими сторонниками, заявил, что результаты экзит-поллов убедительны, и сказал, что готов позвонить своему сопернику и поздравить его с победой. При этом он сказал, что не уходит из политики.