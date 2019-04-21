Украина: ждем перемен?

Во втором туре выборов президента Украины 21 апреля соперничают нынешний глава государства беспартийный Петр Порошенко и шоумен, создатель партии "Слуга народа Владимир Зеленский. К 12 часам дня проголосовали более 25% избирателей.

Перед вторым туром на стадионе "Олимпийский" прошли яркие дебаты кандидатов.

Каким будет курс победителя? Что поддержаkb и что отвергли большинство избирателей Украины? Верят ли голосующие в чудо или делают прагматичный выбор? Как сложатся теперь отношения с путинской Россией? Когда в самой России станут возможны свободные и конкурентные выборы.

Парадоксы и закономерности выборов президента в Украине, их влияние на РФ обсуждают политологи Константин Скоркин, Евгений Магда, Александр Доний, Владимир Малинкович, политик Илья Пономарев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 21 апреля в 21:05