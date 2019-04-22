Чему Украина научит Россию?

Во втором туре выборов президента Украины нынешний глава государства Петр Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому. Одни празднуют победу молодного, энергичного новичка в политике. Другие задают вопросы, не превратится ли вскоре беспрецедентный уровень поддержки в новое разочарование неспособностью прекратить агрессию Путина, укротить коррупцию и поднять уровень жизни.

В России оппоненты режима приветствуют прозрачную процедуру украинских выборов и прогнозируют, что их страну с авторитарным правлением Владимира Путина такое не ждет. Многие опасаются дальнейшей консервации политического режима и усиления репрессий.

Как сложатся теперь отношения Украины с путинской Россией? Когда в самой России станут возможны свободные и конкурентные выборы? Будет ли российская власть "закатывать в асфальт" СМИ, интернет и оппозицию? Какие уроки извлекает оппозиция режиму, и, в частности, команда Алексея Навального?

Обсуждают: российский политолог Глеб Павловский, его украинский коллега Вадим Карасев, украинский журналист Виталий Портников.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 22 апреля в 19:05.