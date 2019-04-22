В Северной Македонии пройдёт второй тур президентских выборов

В Северной Македонии 21 апреля завершился первый тур голосования на президентских выборах. После подсчёта 96,99% голосов избирателей с незначительным отрывом лидирует кандидат Социал-демократической партии Стево Пендаровски. Он набрал 42,7% голосов. Его главный соперник, кандидат от оппозиции Гордана Силяновска-Давкова, набрала 42,6%. Блерим Река, независимый албанский кандидат, выбывает из дальнейшей гонки с 10,4% голосов.

Пендаровски решительно поддержал соглашение с Грецией об изменении названия страны с Македонии на Северную Македонию ради вступления страны в НАТО и Европейский союз. Силяновска-Давкова баллотировалась как независимый кандидат, но теперь её поддерживает главная национально-консервативная оппозиционная партия. Она выступает явным противником Преспанского соглашения с Грецией о переименовании республики, но при этом также поддерживает членство Северной Македонии в НАТО.

В конце января 2019 года Греция ратифицировала протокол о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Предыдущее название государства вызывало протесты в Греции, в составе которой есть историческая область Македония. Местные националисты считают, что у других стран нет права называться так же, как греческая историческая область. Спор о названии между странами длился почти 30 лет.

6 февраля 2019 года послы 29 стран – членов НАТО и Македонии подписали в Брюсселе протокол о вступлении страны в Североатлантический союз. Предполагается, что процедуру ратификации завершат до конца года.

Второй тур выборов президента Северной Македонии пройдёт 5 мая и будет признан состоявшимся, если в голосовании примут участие 40% избирателей.