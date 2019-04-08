Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде

Московский городской суд в понедельник изменил меру пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Вместе с Серебренниковым из-под домашнего ареста освобождены продюсер Юрий Итин и бывший сотрудник Министерства культуры России Софья Апфельбаум.
2 апреля Мещанский суд оставил Серебренникова, Итина и Апфельбаум под домашним арестом до 4 июля. Все трое заявили о намерении обжаловать это решение. Сегодня Мосгорсуд его отменил.
По подписку о невыезде ранее освободили бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" и бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. За время содержания под стражей и судебных слушаний у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем.
- Режиссёр Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, генеральный директор компании Юрий Итин и бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 133 из 216 млн рублей, выделенных на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 гг. Дело главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой выделено в отдельное производство.
- Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным.
- Деятели культуры в России и десятках стран мира неоднократно требовали освободить Кирилла Серебренникова. Дело "Седьмой студии" упоминалось в докладе некоммерческой организации Freemuse, которая занимается защитой прав на свободу художественного самовыражения и творчества.
- Находясь под домашним арестом, Кирилл Серебренников продолжал работать, закончив удостоившийся множества наград фильм "Лето" о молодом Викторе Цое, а также поставив оперу "Набукко", которую в марте показали в Гамбурге.
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