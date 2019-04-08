Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде

Московский городской суд в понедельник изменил меру пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Вместе с Серебренниковым из-под домашнего ареста освобождены продюсер Юрий Итин и бывший сотрудник Министерства культуры России Софья Апфельбаум.

2 апреля Мещанский суд оставил Серебренникова, Итина и Апфельбаум под домашним арестом до 4 июля. Все трое заявили о намерении обжаловать это решение. Сегодня Мосгорсуд его отменил.

По подписку о невыезде ранее освободили бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" и бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. За время содержания под стражей и судебных слушаний у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем.