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Иран заявил о готовности ответить на решение США по импорту нефти

Карта Персидского залива и (справа) Ормуского пролива

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Тегеран готов ответить на решение США об отмене с 1 мая временных разрешений на импорт нефти и газового конденсата из Ирана для пяти стран - Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции, заявил источник в иранском министерстве нефти, информирует Reuters. Разрешения для этих стран действовали с осени прошлого года.

Революционная гвардия Ирана вновь предупредила, что в ответ на действия США Тегеран будет готов закрыть Ормузский пролив.

Ранее сегодня сообщалось, что США с 1 мая отменяют временные разрешения на импорт нефти и газового конденсата из Ирана для пяти стран, в отношении которых эти разрешения действовали с осени прошлого года. Речь идёт о Китае, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого Дома. Как подчеркнул госсекретарь Майк Помпео, его цель – свести импорт иранской нефти к нулю. Помпео сказал, что введённые в ноябре санкции против Ирана уже лишили Тегеран "миллиардов долларов" доходов от поставок топлива.

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