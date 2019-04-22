Вас же предупреждали! Кто может стоять за терактами на Шри-Ланке

Разведывательные службы США и еще нескольких стран Запада 22 апреля сообщили, что за серией последних терактов на Шри-Ланке явно стоят "международные террористические сети". При этом власти Шри-Ланки признали, что проигнорировали многочисленные предупреждения из-за рубежа о готовящихся нападениях, жертвами которых стали почти 300 человек. Еще более 500 были ранены.

В начале апреля неназванная пока "дружественная зарубежная разведка" (хотя большинство аналитиков уверены, что это была одна из спецслужб Индии) предупреждала ланкийское правительство о подготовке радикальными исламистами на острове серии терактов, направленных против христиан и иностранцев, в первую очередь из западных государств.

Среди жертв взрывов в отелях и католических церквях 21 апреля оказались 35 иностранцев, в основном граждане США, Великобритании, Китая, Японии, Турции, Нидерландов, Дании и Португалии. В их числе – приехавшие на Шри-Ланку в разгар туристического сезона трое детей богатейшего человека Дании, совладельца интернет-магазина ASOS Андерса Поульсена. Россиян среди убитых и раненых нет, хотя один гражданин РФ 21 апреля находился в одном из отелей в столице Коломбо, где произошел взрыв – однако он успел покинуть его за несколько часов до теракта.

По меньшей мере шесть из восьми взрывов совершили смертники. В отеле Shangri-La в Коломбо бомбы взорвали два смертника, в трех христианских храмах и двух других отелях Cinnamon Grand и Kingsbury террористы действовали по одиночке. Обстоятельства взрывов в еще одной гостинице и в жилом доме в пригороде Коломбо пока непонятны, хотя также сообщалось о смертниках.

По подозрениям в причастности к террористическим нападениям ланкийские спецслужбы задержали 24 человека, все они местные граждане-мусульмане. Хотя никто до сих пор не взял на себя ответственность за взрывы, власти обвинили в их организации исламистскую группировку National Thowheeth Jama'ath, иначе называемую "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания". Ранее ее члены занимались вандализмом, разрушая буддистские статуи в стране, и, как заявляли их противники из числа индуистов и буддистов, "тихо симпатизировали террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Однако в причастности к терактам, направленным против людей, она никогда замечена не была.

"Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" – шриланкийский филиал большой организации под названием Tamil Nadu Thowheed Jamath (TNTJ), основанной в начале XXI века на юге Индии среди местных тамилов-мусульман для проповеди исламских принципов и социальной работы. Все ее акции и выступления до сих пор носили мирный характер – это были кампании сбора пожертвований для сирот, стариков и неимущих, помощь в борьбе с эпидемиями и природными бедствиями, сдача донорской крови и так далее. Отделения главной, индийской TNTJ есть везде в мире, где существуют обширные тамильские мусульманские общины – кроме Шри-Ланки, это ЮАР, США, Великобритания, Франция, Австралия, Малайзия, Сингапур и монархии Персидского залива. Сама TNTJ сейчас на своей странице в Facebook резко осудила воскресные теракты и начала собирать кровь для раненых.

Большинство населения Шри-Ланки (21,5 миллиона человек) составляют сингалы (почти 75 процентов), за которыми следуют тамилы (более 11 процентов). Примерно 70 процентов населения (в основном сингалы) исповедуют буддизм школы Тхеравады, 12,61 процентов – индуизм (тамилы), почти 10 процентов – ислам (все национальности), 7,45 процентов – христианство. 82 процента христиан, которые также есть и среди сингалов, и среди тамилов – католики, остальные – англикане и другие протестанты. В основном христианское население проживает в нескольких районах на западе острова, где их доля, в том числе в Коломбо, превышает 13-15 процентов населения.

Как пишет ВВС, лидеры исламского сообщества Шри-Ланки уже предупреждали правительство о вероятности радикализации местных мусульман при поддержке международных исламистских группировок. В частности, в 2016 году стало известно, что 32 ланкийца из "принадлежащих к элите, хорошо образованных мусульманских семей" примкнули к террористической группировке "ИГ" в Сирии. А в январе 2019 года в одной из деревень на восточном побережье страны был обнаружен тренировочный лагерь, где, как позже сообщили власти, проходили подготовку члены "ИГ". Якобы они планировали взорвать древние буддистские комплексы в древнем городе Анурадхапура.

Кто может стоять за нынешними терактами на Шри-Ланке? На этот и другие вопросы Радио Свобода отвечает научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, знаток Южной Азии Алексей Куприянов:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F609775455&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

​– В терактах власти Шри-Ланки обвинили малоизвестную за пределами этого государства исламистскую группировку. С учетом всей новейшей истории страны – случившееся было ожидаемо? Или же это неожиданность для всех?

– Это полная неожиданность для всех. Потому что мусульмане на Шри-Ланке – угнетаемое, гонимое меньшинство. Во время всех последних конфликтов мусульмане выступали жертвами, они преимущественно либо бежали, либо предпочитали откупаться. Они никогда не представляли какой-то воинственной силы, как во многих других странах. Поэтому нынешний рост исламистского радикализма – это что-то новое на Шри-Ланке, а, с другой стороны, достаточно ожидаемое. Появилась мусульманская молодежь, которая выросла в последние годы в обстановке постоянного давления и унижения со стороны, в том числе, радикальных буддистских организаций. Совершенно не удивительно, что всякие радикальные идеи падают на подготовленную почву. Но традиционно, раньше максимальная степень радикализма, которую позволяли себе проявлять местные мусульмане, – это, как правило, были какие-то радикальные высказывания в сторону буддистов.

– А можно положение мусульман сегодня на Шри-Ланке сравнить с положением мусульман в соседней Мьянме, с историей гонимых, как считает весь мир (хотя там не все так однозначно), рохинджа?

– Я бы не стал сравнивать. Поскольку в Мьянме, во-первых, действуют вооруженные мусульманские отряды, которые на западе страны ведут войну против правительственных войск, а, во-вторых, потому что рохинджа представляют собой отдельную этническую группу. У мусульман на Шри-Ланке, во-первых, нет никаких радикальных вооруженных отрядов, нет никаких традиций партизанской деятельности, ничего подобного. Во-вторых, ланкийские мусульмане – преимущественно тамилы, то есть выходцы из соседней Индии. И они принадлежат к одной большой местной общности точно так же, как подавляющее большинство ланкийских индуистов и много ланкийских христиан.

​– А однозначно ли эти взрывы подготовили и организовали именно радикальные исламисты? Или возможны другие варианты? Может быть, кому-то выгодно свалить вину именно на мусульман?

– Возможны всякие хитрые ходы. Но это совершенно не в традициях местных буддистов, религиозного большинства. Максимальная степень насилия, которую позволяли себе буддисты до этого – например, погром мусульманских лавочек, или какие-то акции протеста возле христианских церквей. И это также абсолютно не в традиции индуистов. Теоретически, если заниматься реконструкцией новой теории заговора, то можно предположить, что все эти теракты устроили буддисты либо индуисты для того, чтобы свалить вину на мусульман и, тем самым, остановить распространение мусульманского влияния на Шри-Ланке, которого они очень боятся. Но для этого на данный момент нет никаких оснований.

– Теории заговора, действительно, существуют – за взрывами может стоять, например, индийская разведка, или пакистанские спецслужбы – с учетом недавнего очередного обострения между Индией и Пакистаном. Чтобы кто-то половил рыбку в мутной воде… Но многие аналитики полагают, что это терроризм не "внутреннего производства", а пришлый, извне. Потому что целью были выбраны именно христиане и разнообразные иностранцы – в государстве, где подавляющую часть населения составляют буддисты, а после них индуисты.

– Я бы предположил, что, на самом деле, исполнителями стали местные, то есть радикализировавшаяся мусульманская молодежь, а организаторы – какие-то пришлые. Потому что среди мусульманской молодежи есть накопившийся заряд недовольства, но при этом у них самих нет ни организации, ни опыта совершения нападений. Тут, в данном случае, чувствуется рука профессионалов… Возможно, мы, на самом деле, имеем дело с этаким "перехватом франшизы "ИГ", если это действительно сделала "Джамаат ат-Таухид". Это достаточно известная организация, которая действует в соседней Индии, а также активно в Соединенном Королевстве, США, Австралии, в странах Персидского залива. Преимущественно она занимается тем, что распространяет идеалы ислама среди тамильской общины.

Да, она выступает за "чистый ислам", но при этом ни разу не была замечена ни в каких терактах. А с другой стороны, некоторые ее сторонники достаточно радикальны, именно в плане следования идеалам ислама – как они их понимают. Если индийская "Таухид джамаат", центральная община, потеряла контроль над одним из своих ланкиских отделений, и в него проникли представители "ИГ", то вполне возможно, что на острове возникла настоящая террористическая ячейка. И благодаря влиянию и возможностям "ИГ", "Аль-Каиды" и прочих им подобных эта ячейка получила в руки оружие.

– А официальные пропагандисты – не из запрещенных во всем мире и признанных преступными группировок, а проповедники из Саудовской Аравии или ОАЭ, которые все активнее действуют за пределами Аравийского полуострова – сейчас, ведут какую-то идеологическую работу на Шри-Ланке?

– На Шри-Ланке их влияние слабо, но в любом случае существует. Но оно очень сильно и заметно, например, на соседних Мальдивских островах, особенно, на севере. Там все больший процент населения испытывает просаудовские симпатии, поскольку Эр-Рияд буквально заливает Мальдивы деньгами, в частности, северные атоллы. На Шри-Ланке определенно саудовцы способствуют распространению ислама, просто каких-то следов причастности к этому именно саудовских спецслужб, или спецслужб ОАЭ, пока не видно.

Положение мусульман на Шри-Ланке будет очень тяжелым

В целом сейчас положение мусульман на Шри-Ланке будет очень тяжелым. Преимущественно они очень мирные люди, как правило, представители торговых каст. Конечно, кастовой системы общества уже в этом государстве более-менее не существует, но все равно их так воспринимают – как представителей особых индуистских каст, которые перешли в ислам. Либо это потомки тех мусульман, кто прибыл в свое время на Шри-Ланку из Малайзии, очень-очень давно. Если теория о причастности "Джамаат ат-Таухид" ко взрывам подтвердится, то все они станут жертвами преследований. Местные буддисты, которые и так давно подозревают, что исламский мир пытается распространить свое влияние на Шри-Ланке, получат лишний козырь в руки.

– То есть на Шри-Ланке на этом фоне очень вероятен новый кровавый конфликт, связанный теперь с небольшим мусульманским меньшинством?

– Да! К тому же, в следующем декабре на Шри-Ланке должны состояться президентские выборы. Мусульмане на Шри-Ланке традиционно в политических играх исполняют роль либо "мальчиков для битья", либо такого меньшинства, которое может в какой-то момент переломить ситуацию. Часто одни и те же политики используют их то в одном качестве, в то в другом, то защищают, то на них, наоборот, нападают. Скоро должны определиться кандидаты в президенты, и мы увидим, как именно и какие политические силы будут разыгрывать эту карту.

​– А насколько Шри-Ланка оправилась от последствий столь долгой и кровавой гражданской войны между правительством и "Тамильскими тиграми", которая шла 26 лет? Или просто этот конфликт очень глубоко и очень жестко загнали в подполье? Насколько общество напряжено и поляризовано в целом?

– Это тема для большого отдельного разговора. В данном случае, к тому, что случилось, а именно к атаке на христианское меньшинство и на иностранцев, "Тигры освобождения Тамил-Илама" точно не имеют никакого отношения. В свое время среди "Тамильских тигров" были и индуисты, и христиане, и мусульмане. То есть это не их след, совершенно точно. В целом ланкийское общество очень сильно устало от войны и совершенно не хочет ее возобновления, особенно по этническому признаку, всех приводит в ужас вероятность нового раскола между тамилами и сингалами. А местные мусульмане и христиане в данном случае – совершенно другая история. Это откровенные страдающие от несправедливости меньшинства, которые не могут оказать сопротивления.

– И ведь сейчас целью были не только христианские храмы, но и отели, где собрались иностранцы со всего мира. Это действительно очень меняет картину.

– Именно поэтому можно достаточно уверенно говорить о пришлых террористических группировках. Потому что экономика Шри-Ланки довольно сильно зависит от иностранного туризма. Случившееся означает массу проблем для экономики страны, для туристического сектора, для инвестиций в Шри-Ланку. И также для размещения иностранных специалистов, в первую очередь, из Китая, который все активнее сейчас действует на Шри-Ланке. Можно подумать и об этом – кому мешает там китайское присутствие?

Случившееся означает массу проблем для экономики страны, для туристического сектора, для инвестиций в Шри-Ланку

В принципе, вся эта серия терактов влечет за собой очень большой клубок неприятностей. Причем ни одна из политических сил, действующих на Шри-Ланке легально, этих бед и трудностей для своей страны не хочет. Скорее всего, повторю, действовали какие-то внешние силы через местных исполнителей, которые просто обо всех последствиях не задумались - полагает Алексей Куприянов.

Вечером в понедельник, 22 апреля, на автобусной станции в Коломбо были обнаружены целых 87 детонаторов для взрывных устройств. Кроме того, самодельную бомбу нашли у входа в столичный аэропорт. Также в Коломбо 22 апреля произошел еще один, управляемый, взрыв – при обезвреживании бомбы, обнаруженной неподалёку от католической церкви. На всей Шри-Ланке сейчас введен режим чрезвычайного положения и объявлен комендантский час, временно заблокированы соцсети и мессенджеры, включая WhatsApp, Viber и Facebook.