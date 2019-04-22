Убийца журналистки Виктории Мариновой осуждён на 30 лет тюрьмы

Суд в Болгарии приговорил к 30 годам лишения свободы 21-летнего Северина Красимирова. Он был признан виновным в изнасиловании и убийстве телевизионной журналистки Виктории Мариновой.

Судебный процесс завершился 22 апреля в городе Русе на севере Болгарии. Подсудимый признал себя виновным в изнасиловании и убийстве.

Тело 30-летней журналистки было найдено в Русе в октябре прошлого года в городском парке на берегу Дуная. Виктория Маринова занималась джоггингом, когда преступник напал на неё. Следователи установили, что жертва была изнасилована, получила удар по голове и задушена.

Прокуроры заявили, что мотив преступления был сексуальным и не имеет ничего общего с журналистской профессией жертвы.



Красимиров был арестован в Германии, куда он бежал после совершения преступления. Его экстрадировали в Болгарию через неделю после убийства Мариновой. Следователи установили, что он действовал без сообщников.

Признав себя виновным, преступник избежал максимального наказания за убийство - пожизненного заключения.